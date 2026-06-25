ANSES: a cuánto llegará el bono confirmado para los jubilados en julio de 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,3%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Bono confirmado para jubilados de ANSES
El bono extraordinario de asistencia continuará siendo de $70.000 no remunerativos durante el próximo período de pagos. Este refuerzo extraordinario actúa como un ingreso adicional para los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema previsional.
La suma será acreditada automáticamente junto con el haber mensual actualizado por inflación. Al liquidarse ambos conceptos en la misma fecha de cobro, se busca que los sectores de menores ingresos dispongan de mayores recursos para afrontar gastos esenciales, como alimentos y medicamentos.
A cuánto llega en julio 2026 el haber mínimo con el refuerzo
Como consecuencia del aumento del 2,1% establecido por la fórmula de movilidad, el haber mínimo pasará a ubicarse en $411.867,96. A ese importe se le agregará el bono de $70.000, por lo que ningún beneficiario que cobre la jubilación mínima recibirá menos de $481.867,96 durante julio de 2026.
Por otra parte, quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo, pero inferiores al umbral de $481.867,96, accederán a un complemento variable.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario