ANSES: a cuánto llegará el bono confirmado para los jubilados en julio de 2026

A cuánto llega en julio 2026 el haber mínimo con el refuerzo

Como consecuencia del aumento del 2,1% establecido por la fórmula de movilidad, el haber mínimo pasará a ubicarse en $411.867,96. A ese importe se le agregará el bono de $70.000, por lo que ningún beneficiario que cobre la jubilación mínima recibirá menos de $481.867,96 durante julio de 2026.

Por otra parte, quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo, pero inferiores al umbral de $481.867,96, accederán a un complemento variable.