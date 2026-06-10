ANSES: el monto que recibirán los jubilados en junio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo se integra el haber mínimo con el bono de junio
Se informa que el organismo previsional fijó la jubilación mínima básica en $403.396,63 a partir del próximo ciclo mensual. Al adicionarse el bono extraordinario de $70.000, que permanece vigente para las escalas salariales inferiores, el ingreso bruto total unificado para el sector pasivo de la base contributiva alcanza los $473.396,63 de bolsillo.
Este piso previsional unificado que otorgan las resoluciones de la entidad busca sostener el poder adquisitivo de los jubilados de ANSES, funcionando en paralelo a la primera cuota del medio aguinaldo de ley que se liquida este mes.
Qué sucede con el bono proporcional para los haberes medios
Se confirma que la entidad previsional aplica una compensación técnica para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral de los $473.396,63. Se informa que el titular recibirá un plus extraordinario equivalente a la diferencia exacta hasta completar dicho tope unificado, evitando distorsiones salariales en el padrón de la seguridad social.
Por el contrario, las categorías superiores del sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibirán únicamente la actualización ordinaria derivada del IPC del 2,6%, alcanzando un techo nominal bruto de $2.714.477,30. Este segmento de altos ingresos queda excluido por decreto de las sumas fijas de emergencia, concentrando los recursos excepcionales en las escalas con menor capacidad de consumo.
Las fechas de cobro de haberes mínimos de jubilados en junio de 2026
El cronograma determinado por la entidad contempla las siguientes fechas de acreditación:
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DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.
DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.
DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.
DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.
DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.
DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.
DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.
DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.
DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.
DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.
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