ANSES: el monto que recibirán los jubilados en junio 2026

Qué sucede con el bono proporcional para los haberes medios

Se confirma que la entidad previsional aplica una compensación técnica para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral de los $473.396,63. Se informa que el titular recibirá un plus extraordinario equivalente a la diferencia exacta hasta completar dicho tope unificado, evitando distorsiones salariales en el padrón de la seguridad social.

Por el contrario, las categorías superiores del sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social percibirán únicamente la actualización ordinaria derivada del IPC del 2,6%, alcanzando un techo nominal bruto de $2.714.477,30. Este segmento de altos ingresos queda excluido por decreto de las sumas fijas de emergencia, concentrando los recursos excepcionales en las escalas con menor capacidad de consumo.

Las fechas de cobro de haberes mínimos de jubilados en junio de 2026

El cronograma determinado por la entidad contempla las siguientes fechas de acreditación: