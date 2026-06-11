MinutoUno

ANSES: de qué sirve la Clave de Seguridad Social y cómo tramitarla

Economía

Un código único e intransferible que permite a los ciudadanos acceder a la plataforma y realizar trámites online de forma segura.

De qué sirve la Clave de Seguridad Social y cómo tramitarla.

De qué sirve la Clave de Seguridad Social y cómo tramitarla.

La Clave de Seguridad Social de ANSES es un código único e intransferible que permite a los ciudadanos acceder a la plataforma de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y realizar trámites online de forma segura.

Ya sea que necesites crear, cambiar o recuperar tu clave, el proceso es sencillo y podés hacerlo en pocos pasos desde la web de ANSES.

Qué es la Clave de Seguridad Social de ANSES

Esta clave es fundamental para proteger los datos personales y operar en el sitio web de ANSES. Con ella, se pueden realizar trámites como:

  • Consultar prestaciones y beneficios.
  • Solicitar turnos y certificados.
  • Gestionar declaraciones y documentos.
  • Acceder a información personal de manera segura.

Cómo crear la Clave de Seguridad Social

Si necesitas generar tu Clave de Seguridad Social por primera vez, seguí estos pasos:

1- Ingresá a la web de ANSES y hacé clic en la opción "MI ANSES".

2- Seleccioná la opción "Crear/olvido".

3- Leé y aceptá las políticas de seguridad para continuar.

4- Ingresá tu número de CUIL y respondé si residís en Argentina. Luego, completá el código CAPTCHA.

5- Completá el formulario con tus datos personales (nombre, DNI, CUIL, fecha de nacimiento, email y teléfono).

6- Elegí una clave segura, con entre 8 y 15 caracteres combinando números y letras.

7- Hacé clic en "Crear clave" y confirmá el proceso.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Las Más Leídas