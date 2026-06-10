ANSES: las fechas confirmadas en las que cobrarán las AUH durante junio 2026
Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.
Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.
El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.
Cuánto se cobra por la AUH en junio de 2026
Con el incremento estimado del 2,6%, la ANSES ya proyecta los nuevos montos que tendrán las prestaciones sociales en junio de 2026. En ese contexto, la AUH alcanzaría un valor cercano a los $145.000 por hijo, aunque el pago mensual efectivo será menor debido a la retención obligatoria del 20%. Los valores previstos quedarían de la siguiente manera:
- AUH: $144.931
- AUH por discapacidad: $471.914
- Asignación familiar por hijo: $72.479,67
- Asignación familiar por hijo con discapacidad: $229.336,15
La ANSES mantendrá la retención del 20% de la AUH, monto que se cobra tras presentar la Libreta AUH. El beneficio alcanza a familias con hijos menores de 18 años, trabajadores informales y personas con bajos ingresos, además de incluir extras como el Complemento Leche para chicos de hasta 3 años.
Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar para junio: las escalas, según la cantidad de hijos
La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:
- Familias con un hijo: $72.250
- Familias con dos hijos: $112.936
- Familias con tres hijos o más: $149.062
La suma entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite elevar significativamente los ingresos mensuales de muchas familias. El monto final varía según la cantidad de hijos incluidos dentro del beneficio y las prestaciones que cobre cada hogar.
Calendario y fechas de cobro de ANSES para junio de 2026
ANSES informó que los beneficiarios podrán verificar las fechas de cobro mediante la plataforma digital del organismo. El sistema permite consultar el calendario correspondiente a cada prestación. Los titulares deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El organismo habilita allí la información vinculada al lugar y fecha de acreditación.
El calendario de pagos se organiza habitualmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad. En este marco la AUH se organizará bajo las siguientes fechas de cobro:
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lunes 8 de junio: DNI terminados en 0
martes 9 de junio: DNI terminados en 1
miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2
jueves 11 de junio: DNI terminados en 3
viernes 12 de junio: DNI terminados en 4
martes 16 de junio: DNI terminados en 5
miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6
jueves 18 de junio: DNI terminados en 7
viernes 19 de junio: DNI terminados en 8
lunes 22 de junio: DNI terminados en 9
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