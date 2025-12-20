ANSES: el aumento confirmado para jubilados en enero 2026

El bono de refuerzo previsional: ¿se pagará en 2026?

En diciembre, los jubilados perciben un esquema especial de ingresos, que incluye el aumento mensual, el bono de refuerzo y el aguinaldo.

En enero, el foco estará puesto exclusivamente en la actualización por inflación y en los nuevos montos base. El bono de refuerzo previsional aún no fue confirmado y queda a disposición del anuncio por parte del organismo.