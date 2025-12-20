ANSES: el aumento confirmado para jubilados en enero 2026
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en enero de 2026
Según las estimaciones oficiales, basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, los montos serán:
- Haber mínimo enero 2026: $349.401,58.
Monto que establece el nuevo piso de ingresos para quienes perciben la jubilación mínima dentro del sistema contributivo.
- Haber máximo enero 2026: $2.351.141,84,
Ambos valores representan una mejora respecto de los montos vigentes en diciembre y reflejan el impacto directo del mecanismo de actualización por inflación sobre todo el esquema jubilatorio.
El bono de refuerzo previsional: ¿se pagará en 2026?
En diciembre, los jubilados perciben un esquema especial de ingresos, que incluye el aumento mensual, el bono de refuerzo y el aguinaldo.
En enero, el foco estará puesto exclusivamente en la actualización por inflación y en los nuevos montos base. El bono de refuerzo previsional aún no fue confirmado y queda a disposición del anuncio por parte del organismo.
