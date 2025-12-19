ANSES: los montos confirmados para jubilados en diciembre y las fechas de pago
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Los montos para jubilados que cobran más de la mínima
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica el bono extraordinario . Desde el organismo explicaron que el refuerzo “se paga al 100% a los beneficiarios del haber mínimo” y que, para quienes cobran más, “el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar un tope total de $400.879,59”.
Los montos confirmados para diciembre son los siguientes:
Haber de $340.879,59: bono de $70.000.
Haber de $350.879,59: bono de $60.000.
Haber de $360.879,59: bono de $50.000.
Haber de $370.879,59: bono de $40.000.
Haber de $380.879,59: bono de $30.000.
Haber de $390.879,59: bono de $20.000.
Haber de $400.879,59: bono de $10.000.
ANSES detalló que “ningún jubilado del SIPA cobrará menos de $581.319,38 en diciembre de 2025”, antes de aplicarse los descuentos personales que correspondan.
Calendario de pagos ANSES
El cronograma de pagos para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima ya está definido y se organiza según la terminación del DNI. Las fechas confirmadas por ANSES son:
Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.
Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.
Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.
Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.
Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.
Desde el organismo remarcaron que el esquema “permite que todos los jubilados y pensionados cobren antes de Navidad”. Para verificar los montos exactos del haber mensual, el bono proporcional y el aguinaldo, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde el recibo de haberes detalla cada concepto liquidado.
