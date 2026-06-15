ANSES: el aumento confirmado para jubilados en julio de 2026

La jubilación mínima volvería a subir

La jubilación mínima registrará una nueva actualización. Las estimaciones indican que el haber básico pasaría a ubicarse en torno a los $412.594, consolidando una nueva mejora nominal respecto de los valores vigentes durante junio.

Con la incorporación del refuerzo de $70.000, ningún beneficiario que cobre la jubilación mínima percibiría menos de $482.594 durante julio.

Esta ayuda adicional se transformó en una herramienta clave para amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Qué ocurrirá con la jubilación máxima

De acuerdo con las proyecciones realizadas sobre la base del ajuste estimado, la jubilación máxima se ubicaría cerca de los $2.776.369, convirtiéndose en el valor más elevado de las prestaciones previsionales para el mes de julio.

Si bien estos beneficiarios no reciben bonos complementarios, sí acceden al mismo porcentaje de actualización aplicado al resto de las jubilaciones.

La diferencia radica en que el ajuste impacta sobre montos considerablemente más altos, lo que genera variaciones nominales de mayor magnitud.

Las otras prestaciones también tendrán aumentos

Las distintas prestaciones sociales que dependen de ANSES también experimentarían modificaciones como consecuencia de la actualización basada en la inflación.

Entre ellas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación contributiva tradicional.

Según los cálculos preliminares, quienes perciben esta prestación pasarían a recibir un haber cercano a los $330.075, cifra que se complementaría con el bono extraordinario.

De esta manera, el ingreso total ascendería a aproximadamente $400.075 durante julio.