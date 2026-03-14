ANSES: tras el aumento del 2,9% en marzo, cómo designar un apoderado para el cobro de jubilaciones y pensiones
El organismo actualizó haberes por inflación y recordó los pasos para que un tercero pueda cobrar por el titular. Conocé los requisitos y quiénes pueden serlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que, a partir de marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 2,9%, producto de la inflación registrada en febrero. Esto ajuste responde al esquema de Movilidad Jubilatorio y tiene como objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, el organismo recordó que los beneficiarios pueden designar un apoderado para gestionar trámites o cobrar en su lugar, una opción pensada para quienes tienen dificultades para movilizarse o realizar los procedimientos personalmente.
Quién puede ser elegido como apoderado
Cualquier persona mayor de 18 años puede ser designada como apoderado, sin necesidad de ser un familiar directo. El beneficiario puede elegir a alguien de su confianza, incluso fuera del núcleo familiar:
- Organismos estatales, ya sean nacionales, provinciales o municipales.
- Asociaciones mutuales o entidades dedicadas a la asistencia social.
- Abogados o procuradores que tengan un poder formal validado por escribano público.
Si el titular se encuentra internado en un hospital, clínica o geriátrico, puede nombrar como apoderado al director o responsable del establecimiento.
En tanto, quienes viven en el exterior pueden otorgar el poder a un banco autorizado para cobrar y transferir su jubilación o pensión fuera del país. Entre las entidades habilitadas se encuentran el Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Patagonia, Banco Credicoop, Banco Piano y Banco Comafi.
Cómo hacer el trámite en ANSES
Si el apoderado es un familiar, no es necesario sacar turno previo. De igual manera, se recomienda ingresar a Mi ANSES para verificar que los datos del titular y del grupo familiar estén actualizados.
Luego, basta con acercarse a la oficina de ANSES correspondiente al domicilio, llevando el DNI y la documentación que acredite el vínculo familiar.
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