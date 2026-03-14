ANSES: tras el aumento del 2,9% en marzo, cómo designar un apoderado para el cobro de jubilaciones y pensiones

Cómo hacer el trámite en ANSES

Si el apoderado es un familiar, no es necesario sacar turno previo. De igual manera, se recomienda ingresar a Mi ANSES para verificar que los datos del titular y del grupo familiar estén actualizados.

Luego, basta con acercarse a la oficina de ANSES correspondiente al domicilio, llevando el DNI y la documentación que acredite el vínculo familiar.