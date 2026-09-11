ANSES: el bono de hasta $78.000 que está destinado a un grupo de beneficiarios
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes pueden acceder al programa de Acompañamiento Social de ANSES
El programa está dirigido principalmente a personas de 50 años o más que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años. También contempla algunos casos vinculados a situaciones especiales. Funciona como un complemento económico para promover la inclusión social y el bienestar de las familias para que alcancen su autonomía mediante el desarrollo de sus capacidades.
Una de las claves para formar parte de este programa es haber estado inscripto en el anterior Potenciar Trabajo. Esos beneficiarios fueron reubicados de forma automática dentro de este esquema. Además, la prestación en estos momentos no tiene un padrón abierto. Es decir, quienes no forman parte actualmente del programa no pueden solicitar el beneficio pese a cumplir con los requisitos.
Cómo se liquida el programa Acompañamiento Social
Esta prestación no cuenta con un calendario público masivo ordenado por terminación de DNI. La ANSES deposita los $78.000 en mano directamente en la cuenta bancaria o caja de ahorro habitual declarada por el titular. Habitualmente, el pago se realiza el quinto día hábil de cada mes.
Quienes deseen confirmar si son beneficiarios del PAS pueden verificarlo a través de la plataforma oficial Mi ANSES o el portal Mi Argentina, ingresando su número de CUIL y Clave de Seguridad Social en el apartado “Mis cobros”. Allí es posible consultar las prestaciones correspondientes al mes en curso.
Cuáles son los requisitos para cobrar el plan Acompañamiento Social
Entre las principales obligaciones figuran:
- Presentar la documentación que acredite cumplimiento de los controles de salud para mujeres embarazadas.
- Presentar la documentación que certifique el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación respecto de los menores a cargo.
- Acreditar la regularidad escolar de los niños y niñas menores de 18 años a cargo.
- Realizar los cursos de capacitación específicos en la plataforma digital Formando Capital Humano.
Qué pasa con los titulares del programa Volver al Trabajo
Este año, el Gobierno nacional decidió descontinuar Volver al Trabajo, un programa que había creado junto al plan Acompañamiento Social con la disolución del Potenciar Trabajo. Desde agosto pasado ya no efectúa los pagos correspondientes a esta ayuda económica.
Ante esta situación, organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) fueron a la Justicia para reactivar los giros de dinero, pero recientemente un fallo de la Cámara Federal de San Martín revocó el recurso que obligaba a mantener las acreditaciones. Ahora, el reclamo escaló con una presentación ante la Corte Suprema, que deberá definir si este programa finalmente vuelve a estar vigente.
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