ANSES: el bono de hasta $78.000 que está destinado a un grupo de beneficiarios

Quienes deseen confirmar si son beneficiarios del PAS pueden verificarlo a través de la plataforma oficial Mi ANSES o el portal Mi Argentina, ingresando su número de CUIL y Clave de Seguridad Social en el apartado “Mis cobros”. Allí es posible consultar las prestaciones correspondientes al mes en curso.

Cuáles son los requisitos para cobrar el plan Acompañamiento Social

Entre las principales obligaciones figuran:

Presentar la documentación que acredite cumplimiento de los controles de salud para mujeres embarazadas.

Presentar la documentación que certifique el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación respecto de los menores a cargo.

Acreditar la regularidad escolar de los niños y niñas menores de 18 años a cargo.

Realizar los cursos de capacitación específicos en la plataforma digital Formando Capital Humano.

Qué pasa con los titulares del programa Volver al Trabajo

Este año, el Gobierno nacional decidió descontinuar Volver al Trabajo, un programa que había creado junto al plan Acompañamiento Social con la disolución del Potenciar Trabajo. Desde agosto pasado ya no efectúa los pagos correspondientes a esta ayuda económica.

Ante esta situación, organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) fueron a la Justicia para reactivar los giros de dinero, pero recientemente un fallo de la Cámara Federal de San Martín revocó el recurso que obligaba a mantener las acreditaciones. Ahora, el reclamo escaló con una presentación ante la Corte Suprema, que deberá definir si este programa finalmente vuelve a estar vigente.