ANSES: el bono de $85.000 que recibirá un grupo de beneficiarios

Del hijo:

A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).

Del hijo con discapacidad:

Sin límite de edad.

Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.

Quiénes cobrarán la Ayuda Escolar Anual

Este pago está destinado a los titulares de asignaciones familiares o universales, tanto con hijos con discapacidad como sin ella.

Para los menores sin discapacidad, el beneficio se otorga desde los 45 días hasta los 17 años, siempre que estén escolarizados. En el caso de los hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben participar de alguna actividad educativa, de formación o rehabilitación.