ANSES: los motivos por lo que algunas personas dejarán de cobrar la AUH

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29 Se paga el 80% mensual ($95.771,43). El 20% restante ($23.942,86) se cobra con la presentación de la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad: $389.808,61

Asignación por Embarazo (AUE): $119.714,29

Asignación Familiar por Hijo (SUAF, primer rango de ingresos): $59.862,25

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.910,94

Tarjeta Alimentar

El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Complemento Leche

En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores.

Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. Su valor ascendió a $45.142 en noviembre 2025.