ANSES: los motivos por lo que algunas personas dejarán de cobrar la AUH
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el undécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para noviembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,1%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Las personas que podrían perder la AUH en noviembre
Los beneficiarios que perderán la AUH este mes son aquellos que cobren un sueldo mayor al mínimo, que equivale a $322.200, según la Resolución 5/2025. Esto se debe a que una de las condiciones más importantes para obtener la asignación es cobrar un salario menor a dicho monto.
Los requisitos para cobrar la AUH
Por un lado, los padres deberán ser argentinos y residir en el país o naturalizados con 2 años de residencia. Por otro, los hijos tendrán que ser menores de 18 años y estar solteros. En caso de los que tienen alguna discapacidad, no hay límite de edad.
Los montos de la AUH en noviembre
Los montos de las asignaciones universales y familiares quedan establecidos de la siguiente manera:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29
-
Se paga el 80% mensual ($95.771,43).
El 20% restante ($23.942,86) se cobra con la presentación de la Libreta AUH.
-
AUH por hijo con discapacidad: $389.808,61
Asignación por Embarazo (AUE): $119.714,29
Asignación Familiar por Hijo (SUAF, primer rango de ingresos): $59.862,25
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.910,94
Tarjeta Alimentar
El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.
De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:
-
Familias con un hijo: $52.250
-
Familias con dos hijos: $81.936
-
Familias con tres o más hijos: $108.062
El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.
Complemento Leche
En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores.
Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. Su valor ascendió a $45.142 en noviembre 2025.
