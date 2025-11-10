ANSES entrega un bono de $70.000: a qué sector de beneficiarios
ANSES anunció el pago de un bono especial destinado a jubilados que cumplan con una condición específica. Enterate cuándo se acredita el beneficio.
La ANSES continúa con el calendario de pagos de noviembre, que incluye un aumento en los haberes y un bono extra para los jubilados que cumplan con una condición determinada. Este refuerzo busca acompañar a los adultos mayores frente a la inflación.
Además, las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también recibirán un incremento en sus montos mensuales.
Los montos actualizados para noviembre 2025
Con el aumento y el bono extra, la jubilación mínima de alcanzará en noviembre los $403.052,70, sumando los $70.000 de refuerzo. Además, las prestaciones sociales asociadas también se actualizarán conforme a la nueva fórmula de movilidad vigente.
Quiénes podrán acceder al bono de noviembre y qué requisitos deben cumplir
El bono de $70.000 de Anses se destina a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional. Este beneficio alcanza a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Con el aumento del haber mínimo, también se modifican los requisitos para acceder al bono:
- Cobran $70.000: quienes perciben hasta un haber mínimo de $333.150, alcanzando $403.150 con el refuerzo.
- Cobran un bono menor: quienes cobran entre $333.150 y $403.150, reciben un monto variable hasta completar $403.150 (por ejemplo, si ganan $353.150, el bono será de $50.000).
- No cobran bono: los jubilados con ingresos superiores a $403.150 quedan excluidos del beneficio.
Calendario de pagos de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Jubilados con haberes mínimos (SIPA):
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 21 de noviembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo (SIPA):
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
