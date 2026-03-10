ANSES: lo que recibirán los jubilados del haber mínimo en marzo
La ANSES oficializó el aumento para jubilados en marzo de 2026, con nuevos haberes mínimos y máximos y cambios en los ingresos de quienes cobran refuerzos.
La ANSES confirmó el aumento para jubilados de marzo de 2026, con una suba del 2,88% en los haberes del sistema previsional, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad jubilatoria vinculada a la inflación.
Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $369.600,88 y la jubilación máxima ronda los $2.487.063,95. Además, quienes cobran la mínima reciben un bono de $70.000 de ANSES, lo que eleva el ingreso total de marzo para jubilados a $439.600,88, acreditado junto al haber mensual.
De cuánto es el aumento de ANSES para jubilados en marzo 2026
Durante marzo, los jubilados y pensionados reciben un aumento del 2,88% en sus haberes, según confirmó ANSES. Este ajuste forma parte del esquema de movilidad jubilatoria, que actualiza los ingresos previsionales en función de la inflación.
El porcentaje aplicado surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la evolución de los precios en la economía. De acuerdo con la normativa vigente, el cálculo que utiliza ANSES toma como referencia la inflación registrada dos meses antes, datos que son publicados por el INDEC.
Con este mecanismo, el sistema busca que los haberes de jubilados y pensionados se mantengan actualizados frente a los cambios en el nivel general de precios, evitando que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo con el paso del tiempo.
Cuánto cobran los jubilados con la mínima en marzo
Luego del aumento confirmado por ANSES, los jubilados que cobran el haber mínimo perciben nuevos montos durante marzo. Con la actualización del sistema previsional, los valores quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima con aumento: $369.600,88
- Bono extraordinario de ANSES: $70.000
- Total a cobrar en marzo: $439.600,88
El bono de ANSES se deposita automáticamente junto con el haber mensual de jubilados y en la misma fecha del calendario de pagos.
El refuerzo de $70.000 de ANSES está dirigido a quienes tienen ingresos más bajos dentro del sistema previsional. El pago alcanza principalmente a:
- Jubilados que cobran la mínima
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Por otro lado, el incremento del 2,88% aplicado por ANSES también impacta en el tope del sistema. Con esta actualización, la jubilación máxima pasa a ubicarse cerca de $2.487.063,95, aunque estos jubilados no reciben el bono extraordinario.
