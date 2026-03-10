ANSES: lo que recibirán los jubilados del haber mínimo en marzo

Cuánto cobran los jubilados con la mínima en marzo

Luego del aumento confirmado por ANSES, los jubilados que cobran el haber mínimo perciben nuevos montos durante marzo. Con la actualización del sistema previsional, los valores quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima con aumento: $369.600,88

$369.600,88 Bono extraordinario de ANSES: $70.000

$70.000 Total a cobrar en marzo: $439.600,88

El bono de ANSES se deposita automáticamente junto con el haber mensual de jubilados y en la misma fecha del calendario de pagos.

El refuerzo de $70.000 de ANSES está dirigido a quienes tienen ingresos más bajos dentro del sistema previsional. El pago alcanza principalmente a:

Jubilados que cobran la mínima

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Por otro lado, el incremento del 2,88% aplicado por ANSES también impacta en el tope del sistema. Con esta actualización, la jubilación máxima pasa a ubicarse cerca de $2.487.063,95, aunque estos jubilados no reciben el bono extraordinario.