ANSES otorgará un bono de fin de año para quienes no tengan empleo
Esta ayuda ronda los $340.000 y tiene como objetivo acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó un nuevo plan de apoyo económico destinado las personas que se encuentran sin trabajo, cuyo objetivo es acompañarlos mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.
Al mismo tiempo, el organismo anunció ajustes en los montos de diversas prestaciones, que impactarán a jubilados, pensionados y a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF), con un incremento del 2,5% conforme a la Ley de Movilidad.
Quienes pueden cobrar la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo está diseñada para brindar apoyo económico a las personas que quedaron sin trabajo de manera involuntaria o bajo determinadas situaciones laborales.
El valor de este beneficio alcanza los $340.000 y se determina tomando como referencia el salario promedio más alto de los seis meses previos al despido y se ajusta cada mes siguiendo las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Cuál es la documentación necesaria y cómo realizar el trámite
Para comenzar el proceso, se debe entregar ciertos documentos esenciales solicitados por ANSES:
- Telegrama de despido.
- Carta documento
- Copia del contrato vencido.
Calendario de pagos de diciembre
- DNI terminados en 0 y 1: 22/12
- DNI terminados en 2 y 3: 23/12
- DNI terminados en 4 y 5: 26/12
- DNI terminados en 6 y 7: 29/12
- DNI terminados en 8 y 9: 30/12
El beneficio tiene un límite máximo de $334.800, por lo que no todos los beneficiarios recibirán la misma cifra. Además, este apoyo no está destinado a todos los desempleados, sino únicamente a quienes cumplen con los criterios establecidos.
