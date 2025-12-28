ANSES: quienes podrán recibir el bono de hasta $85.000
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planifica y finaliza el calendario de pagos de diciembre junto con los aumentos correspondientes a raíz de la nueva Ley de Movilidad. Además, se confirmó que algunas prestaciones verán ciertas modificaciones en sus requisitos. Este es el caso de la Ayuda Escolar.
Según la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en el Decreto 274/2024, los incrementos que otorgue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estarán regidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El trámite de obligatorio para acceder a este bono
Mientras que los titulares de la AUH acreditan la escolaridad mediante el Formulario Libreta, los beneficiarios del SUAF deben presentar el Formulario de Ayuda Escolar. Al no existir un trámite obligatorio anual para estos últimos, muchos olvidan realizar la certificación.
Para consultar si el formulario ya fue presentado o sigue pendiente, se debe:
-
Ingresar a la web o app de Mi Anses.
Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Acceder a la sección “Hijos”.
Seleccionar “Presentar un certificado escolar”.
Allí el sistema indicará si el trámite está completo o si resta presentar la documentación.
Quienes podrán cobrar la Ayuda Escolar
Este pago está destinado a los titulares de asignaciones familiares o universales, tanto con hijos con discapacidad como sin ella.
Para los menores sin discapacidad, el beneficio se otorga desde los 45 días hasta los 17 años, siempre que estén escolarizados. En el caso de los hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben participar de alguna actividad educativa, de formación o rehabilitación.
El monto confirmado para la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar Anual 2025 alcanza los $85.000 por hijo, un monto compuesto por el bono original de $42.039 y un refuerzo extraordinario de $42.951 otorgado mediante el Decreto 63/2025.
