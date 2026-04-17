ANSES: el bono de casi $500.000 para cobrar en abril 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el cuarto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Cuánto aumentarán los haberes de jubilados y asignaciones en abril
Los haberes tendrán un incremento del 2,9% en abril, impactando en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
El aumento no solo alcanza a los adultos mayores, sino también a quienes reciben beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. El objetivo es amortiguar el impacto del aumento sostenido del costo de vida, aunque desde distintos sectores advierten que los incrementos siguen corriendo por detrás de la inflación real.
Cuánto puede cobrar una familia en abril
En abril, el monto base por hijo será de $106.250. Sin embargo, existe un componente extra que puede incrementar esa cifra.
Se trata del 20% retenido por ANSES durante el año anterior, que se libera una vez que se presenta la Libreta AUH. De esta manera, quienes cumplan con este requisito podrán acceder a un total de aproximadamente $132.839 por hijo.
Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción
El beneficio no es universal, sino que está dirigido a grupos específicos que se encuentran dentro del sistema formal o reciben asistencia estatal. Entre ellos se incluyen:
- Trabajadores en relación de dependencia y monotributistas
- Personas que perciben el Fondo de Desempleo
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez
- Jubilados y pensionados del sistema previsional
- Beneficiarios de la AUH o Asignación por Embarazo
Cómo iniciar el trámite para cobrar el bono
El proceso para acceder a la asignación puede realizarse de manera presencial o digital. ANSES mantiene ambas opciones habilitadas para facilitar el acceso a los beneficiarios.
Para quienes opten por la modalidad presencial, los pasos son los siguientes:
- Reunir toda la documentación necesaria
- Solicitar un turno en ANSES
- Presentarse en la oficina asignada
- Realizar el seguimiento del trámite
Por otro lado, la opción digital permite iniciar el procedimiento desde el sitio web oficial o la aplicación móvil, lo que agiliza los tiempos y evita traslados.
El requisito clave para cobrar el monto completo
Uno de los elementos fundamentales para acceder al total de la AUH es la presentación de la Libreta, un documento que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.
Paso a paso para presentar la Libreta AUH
- Ingresar a la plataforma “mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Dirigirse a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”
- Verificar si existen datos pendientes
- Descargar el formulario en caso de ser necesario
- Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para su validación
- Tomar una fotografía clara del documento completo
- Subir la imagen en formato JPG (menor a 3 MB) en la plataforma
En caso de dificultades con la carga digital, también se puede presentar el formulario en una oficina sin turno previo, lo que amplía las posibilidades de cumplimiento.
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