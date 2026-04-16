Crimen de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió la excarcelación porque se cumplió el "plazo razonable"
La defensa de uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fenando Báez Sosa expuso que su detención había excedido los plazos de la prisión preventiva.
La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers de Zárate condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, presentó esta semana el pedido de excarcelación del hombre de 27 años al entender que se encuentra detenido con prisión preventiva desde 2020 y se cumplió un "plazo razonable" para liberarlo.
Tras solicitar ante la Corte Suprema de la Nación que se declare la nulidad del juicio contra Lucas Pertossi, los abogados Ignacio Nolfi y Rolando Brown se presentaron ante la Justicia de Dolores para demostrar que no existe riesgo de fuga y que la libertad del rugbier no entorpecería una nueva investigación judicial porque las pruebas en su contra ya fueron producidas para el proceso anterior.
Lucas Pertossi fue condenado en 2023 a 15 años de cárcel por su participación en el crimen de Fernando Báez Sosa, el adolescente al que él y sus amigos (inlcuidos sus primos, Ciro y Luciano Pertossi) golpearon brutalmente en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente a la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell.
Para los abogados de Lucas Pertossi, el joven tuvo una "limitada y escasa participación" en el ataque a Fernando Báez Sosa, y su defensa durante el juicio de 2023 se vio condicionada por la estrategia legal que compartieron los ocho acusados.
A diferencia de Lucas, sus primos Ciro y Luciano recibieron condenas a cadena perpetua junto con Máximo Thomsen, Enzo Comelli y Matías Benicelli. A él le dieron 15 años de prisión, como a Ayrton Viollaz y Blas Cinalli.
Antes de que la Corte Suprema les dé la razón, los abogados de Lucas Pertossi presentaron un recurso ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores para que se excarcele a su cliente porque su detención actual es una prisión preventiva que "no puede transformarse en una pena anticipada".
En el recurso los abogados solicitaron de manera subsidiaria una morigeración de la detención para que el muchacho cumpla prisión domiciliaria durante el tiempo que transcurra hasta que le toque enfrentar un nuevo juicio.
Brown presentó un informe socioambiental y señaló como potenciales garantes a familiares y allegados de Lucas Pertossi que tienen domicilio en Zárate, que sería el lugar a donde volvería él después de estar años en Dolores.
La respuesta de la familia de Fernando Báez Sosa
Como era de esperarse, los padres de Fernando Báez Sosa rechazaron el recurso y pidieron que la Justicia de Dolores no le conceda la excarcelación.
A través de sus abogados, Fernando Burlando y Fabián Améndola, la familia explicó que los plazos de prisión preventiva fueron extensos por la complejidad del caso pero que existe una condena desde 2023 que, aunque no está firme porque existen varios planteos de las defensas ante la Corte Suprema.
El caso está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.
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