Crimen de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió la excarcelación porque se cumplió el "plazo razonable"

Antes de que la Corte Suprema les dé la razón, los abogados de Lucas Pertossi presentaron un recurso ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores para que se excarcele a su cliente porque su detención actual es una prisión preventiva que "no puede transformarse en una pena anticipada".

En el recurso los abogados solicitaron de manera subsidiaria una morigeración de la detención para que el muchacho cumpla prisión domiciliaria durante el tiempo que transcurra hasta que le toque enfrentar un nuevo juicio.

Brown presentó un informe socioambiental y señaló como potenciales garantes a familiares y allegados de Lucas Pertossi que tienen domicilio en Zárate, que sería el lugar a donde volvería él después de estar años en Dolores.

La respuesta de la familia de Fernando Báez Sosa

Como era de esperarse, los padres de Fernando Báez Sosa rechazaron el recurso y pidieron que la Justicia de Dolores no le conceda la excarcelación.

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A través de sus abogados, Fernando Burlando y Fabián Améndola, la familia explicó que los plazos de prisión preventiva fueron extensos por la complejidad del caso pero que existe una condena desde 2023 que, aunque no está firme porque existen varios planteos de las defensas ante la Corte Suprema.

El caso está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.