ANSES: los montos confirmados para la AUH en mayo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Los montos de la AUH vigentes para mayo 2026
- Asignación Universal por Hijo: $141.312,64
- AUH por Discapacidad: $459.996,31
- Asignación Familiar por Hijo: $70.642,95
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49
Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026
- Asignación Universal por Hijo: al retenerse el 20%, el valor queda en $113.050,11
- Asignación por Embarazo: $113.050,11
Montos que percibirán los jubilados y pensionados en mayo de 2026
- Jubilación mínima sin bono: $393.250,17
- Jubilación mínima con bono: $463.250,17
- Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos sin bono: $393.250,17
- Pensión No Contributiva a Madres de 7 hijos con bono: $463.250,17
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin bono: $314.600,12
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $384.600,12
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $113.050,11
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $459.996,31
Extras que pueden cobrar
El organismo retiene un 20% de la prestación mensual. Para acceder a ese monto acumulado, los titulares deben presentar la Libreta AUH, donde se certifica la escolarización del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación oficial.
Por otro lado, existe la posibilidad de acceder a un ingreso extraordinario a través del Complemento Leche, beneficio destinado a titulares con hijos menores de 3 años. Esta ayuda está orientada a la alimentación infantil y consiste en un pago adicional, que se liquida junto con la prestación.
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