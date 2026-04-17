ANSES: los montos que recibirán las Pensiones No Contributivas en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril para las Pensiones No Contributivas (PNC), que se abonarán de forma habitual a lo largo del mes según la terminación del DNI. En el cuarto mes, además, se aplicará un aumento del 2,9%, lo que impactará en los haberes de los beneficiarios del sistema previsional.