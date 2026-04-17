ANSES: los montos que recibirán las Pensiones No Contributivas en abril 2026
El organismo, además de dar a conocer el calendario de pagos para el cuarto mes, anunció un aumento del 2,9%. Descubrí a cuánto asciende el monto de la PNC en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril para las Pensiones No Contributivas (PNC), que se abonarán de forma habitual a lo largo del mes según la terminación del DNI. En el cuarto mes, además, se aplicará un aumento del 2,9%, lo que impactará en los haberes de los beneficiarios del sistema previsional.
Además del incremento, el organismo ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se acreditará junto con el haber mensual. Esta ayuda extra tiene como objetivo mitigar los efectos de la inflación en los sectores más vulnerables.
ANSES ratificó la continuidad de los cobros de las PNC en abril 2026
La ANSES informó que los pagos de las Pensiones No Contributivas de abril de 2026 se realizarán con total normalidad, sin interrupciones pese a los cambios internos que está llevando adelante el organismo. El objetivo es que la reorganización del sistema no genere ningún impacto en la disponibilidad de los haberes.
También se aclaró que el nuevo esquema de trabajo está pensado para mantener la estabilidad del calendario y asegurar que los beneficiarios cobren en tiempo y forma. De esta manera, no se esperan demoras ni alteraciones en la acreditación de los pagos.
Con la suba del 2,9%, el monto final de estas pensiones por invalidez o vejez se ubica en $266.223,52, según la actualización de la movilidad previsional. A este valor se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $336.223,52 para quienes perciben la mínima.
Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas en abril 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril.
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril.
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril.
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril.
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