AUH ANSES: el trámite que se debe hacer obligatoriamente antes de que finalice el 2026
Los requisitos para acceder a un importante monto el próximo mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Qué es la Libreta AUH
La Libreta AUH es un formulario que todos los titulares deben presentar periódicamente para conservar el beneficio y acceder al 20% retenido. Deben estar asentados la regularidad escolar del menor a cargo, controles de salud y el calendario de vacunación debe estar al día.
Con esta medida, el estado se asegura y comprueba que el menor accede a sus derechos básicos como niño y que, en efecto, la ayuda económica que recibe la familia es destinada al bienestar del infante.
Cómo tramitar la Libreta AUH desde Mi ANSES
A continuación, te contamos el paso a paso para realizar el trámite correctamente desde la plataforma Mi ANSES, sin demoras ni complicaciones:
- Ingresá a Mi con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
- Entrá en la sección “Hijos” > “Libreta AUH” y verificá que los datos de tus hijos o hijas estén completos.
- Si falta información, hacé clic en “Generar Libreta” para descargar el formulario o recibirlo por correo electrónico.
- Imprimí el formulario en buena calidad (letra clara y sin manchas).
- Llevá la libreta al centro de salud o a la escuela para que sea completada, firmada y sellada por la institución correspondiente.
- Sacá una foto nítida del formulario completo. Es importante que se vean las cuatro esquinas, que esté tomada con buena luz y sobre una superficie plana. El archivo debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.
- Volvé a ingresar a Mi ANSES, dirigite a “Subir Libreta AUH” y cargá la imagen.
- Una vez que el envío sea exitoso, ANSES te enviará un correo de confirmación indicando que la presentación fue realizada correctamente.
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