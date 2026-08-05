ANSES: cómo averiguar los detalles de los Créditos para beneficiarios y las cuotas

Los montos de las cuotas de los créditos ANSES

ANSES también dio a conocer los montos de las cuotas de los créditos. Los montos son iguales desde la segunda cuota y hasta el final, mientras que en el caso de la primera cuota, se pagan gastos administrativos, por eso es que esta ha sido más alta que el resto.

¿Se puede sacar un nuevo crédito?

Los créditos que otorgaba ANSES a trabajadores y jubilados se eliminaron una vez que llegó al gobierno Javier Milei, aunque aquellos que fueron sacados, tienen que ser abonados.

No obstante, jubilados, trabajadores e incluso personas que reciban asignaciones sociales de ANSES pueden obtener préstamos en algunos bancos que ofrecen características especiales para los créditos solicitados.

De hecho, desde algunos bloques políticos se han presentado proyectos para que ANSES disponga de nuevos créditos para dar, pero estos no han sido aprobados por el Congreso.