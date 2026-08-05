"Juez y parte": impugnan a Benegas Lynch por conflicto de intereses, por su negocio de venta de tierras
A pocas horas de caer la reforma sobre la Ley de Tierras, presentaron una formal impugnación ante Victoria Villarruel contra el senador libertario.
La tensión legislativa escaló con fuerza este miércoles en la Cámara alta, luego de que la senadora nacional Juliana di Tullio presentara una dura impugnación contra su par de La Libertad Avanza (LLA), Joaquín Benegas Lynch, a quien acusa de incurrir en un grave conflicto de intereses en el marco de la Ley de Tierras.
El planteo se conoció apenas horas después de que naufragara el debate por la reforma de la Ley de Tierras. Desde el bloque opositor apuntaron directamente contra el senador entrerriano por su vínculo societario con una empresa del sector, exigiendo que se abstenga de emitir voto sobre la iniciativa vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada.
"No es complicado de entender: juez y parte", disparó Di Tullio, y sentenció con dureza: "Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio, no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria".
La firma de Benegas Lynch en la mira y los argumentos de la presentación
En el escrito formal presentado ante la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, la senadora justicialista vinculó a Benegas Lynch con la firma Glocal Terra SRL.
Según consta en la denuncia, el legislador oficialista prestaría servicios como gerente con responsabilidades en asesoramiento comercial, legal, financiero e "intermediación directa destinada a inversores extranjeros" orientada a la adquisición de tierras rurales en territorio argentino.
Para la legisladora, la colisión ética es absoluta: "Existe una colisión directa entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado", argumentó, advirtiendo que cualquier modificación, flexibilización o debate normativo sobre la materia impacta de manera directa en el volumen de negocios y la facturación de la empresa vinculada, viciando de nulidad y parcialidad cualquier postura que el senador adopte en el recinto.
Para fundamentar la solicitud de apartamiento y la impugnación de la conducta del senador de La Libertad Avanza de cara a la sesión prevista para este jueves, Di Tullio invocó expresamente el artículo 66 de la Constitución Nacional y los alcances de la Ley de Ética en la Función Pública, buscando poner un freno institucional a lo que calificó como una utilización indebida del mandato parlamentario en beneficio de intereses privados.
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