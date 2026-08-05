"Juez y parte": impugnan a Benegas Lynch por conflicto de intereses, por su negocio de venta de tierras

"Juez y parte": impugnan a Benegas Lynch por conflicto de intereses, por su oportuno negocio de venta tierras

Para la legisladora, la colisión ética es absoluta: "Existe una colisión directa entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado", argumentó, advirtiendo que cualquier modificación, flexibilización o debate normativo sobre la materia impacta de manera directa en el volumen de negocios y la facturación de la empresa vinculada, viciando de nulidad y parcialidad cualquier postura que el senador adopte en el recinto.

Para fundamentar la solicitud de apartamiento y la impugnación de la conducta del senador de La Libertad Avanza de cara a la sesión prevista para este jueves, Di Tullio invocó expresamente el artículo 66 de la Constitución Nacional y los alcances de la Ley de Ética en la Función Pública, buscando poner un freno institucional a lo que calificó como una utilización indebida del mandato parlamentario en beneficio de intereses privados.