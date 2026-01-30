ANSES: quiénes recibirán el doble bono confirmado para febrero
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el segundo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de febrero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Cuándo se cobrará la Tarjeta Alimentar
El refuerzo mencionado por ANSES corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias que perciben la AUH. Este beneficio no se paga como una prestación independiente, sino que se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación.
Los montos vigentes para febrero 2026 son:
$52.250 para familias con un hijo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Este beneficio no forma parte del esquema de movilidad automática, por lo que sus valores se mantienen sin cambios respecto a enero, a diferencia de la AUH.
Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico nuevo. El dinero se acredita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito para la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas.
El beneficio está destinado a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.
Qué es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días
Otro de los refuerzos clave es el Complemento Leche, creado por la Ley 27.611, que forma parte del Plan de los Mil Días. Se trata de una política pública orientada a garantizar una alimentación adecuada y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
El programa apunta a fortalecer la nutrición de:
Mujeres gestantes
Personas en período de lactancia
Niñas y niños de hasta 3 años que cobran la AUH
A diferencia de otras prestaciones, el Complemento Leche se otorga de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones ante ANSES. El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.
Desde el organismo aclaran que, en algunos casos, la acreditación puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la prestación principal.
