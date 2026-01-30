ANSES: el grupo que no podrá acceder al bono de febrero
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el segundo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,8% producto de la inflación de diciembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de febrero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Quiénes dejarán de cobrar el bono en febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a un cierto tope dejarán de recibir el bono de $70.000.
El bono puede pagarse de forma proporcional para quienes cobren por encima del mínimo pero por debajo del tope.
Solo los que cobran la jubilación mínima completa, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) están seguros de cobrar el bono completo.
En otras palabras: al subir los haberes previsionales con el aumento de movilidad, hay jubilados cuyo ingreso mensual pasa por encima del límite que habilita el cobro del bono, y ese grupo queda excluido del extra en febrero de 2026.
Cuándo cobran los jubilados sus haberes
Las fechas varían según si el jubilado cobra el haber mínimo (y bono completo o proporcional) o más que el mínimo, y se organizan según la terminación del DNI:
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
DNI terminado en 0 → 9 de febrero
DNI terminado en 1 → 10 de febrero
DNI terminado en 2 → 11 de febrero
DNI terminado en 3 → 12 de febrero
DNI terminado en 4 → 13 de febrero
DNI terminado en 5 → 18 de febrero
DNI terminado en 6 y 7 → 19 de febrero
DNI terminado en 8 y 9 → 20 de febrero
Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima
DNI terminado en 0 y 1 → 23 de febrero
DNI terminado en 2 y 3 → 24 de febrero
DNI terminado en 4 y 5 → 25 de febrero
DNI terminado en 6 y 7 → 26 de febrero
DNI terminado en 8 y 9 → 27 de febrero
Importante:
El calendario puede tener ajustes por feriados nacionales (Carnaval), por lo que algunas fechas se acomodan para evitar días no laborables.
El bono de $70.000 sigue pagándose junto con el haber para quienes tienen derecho (generalmente mínimo o proporcional), pero algunos jubilados con haberes altos pueden quedar fuera de ese bono.
