ANSES confirmó el aumento destinado para las Asignaciones Familiares
Este aumento será del 2,9% y se verá impactado en los haberes de marzo. Este ajuste responde a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,9% en la Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), correspondiente a la inflación de enero y en línea con la Ley de Movilidad Jubilatoria.
El ajuste se aplicará a partir de marzo y beneficiará a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros perceptores de asignaciones familiares, actualizando los montos por hijo y los topes de ingresos para acceder al beneficio.
De cuánto es el aumento de SUAF en marzo 2026
El aumento se calcula según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente y se aplica automáticamente conforme al Decreto 274/2024. Así quedaron confirmados los montos de este programa para el tercer mes del año:
- Asignación Familiar por Hijo: $129.096
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $420.354
- Zona 1 – Hijo: $167.825
- Zona 1 – Hijo con Discapacidad: $546.461
Cómo funciona la SUAF
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la SUAF está destinada a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas y no tiene la retención del 20%. El pago se realiza cada mes, ya sea junto con el salario o mediante la cuenta bancaria registrada en ANSES.
El importe que percibe cada familia depende principalmente de dos aspectos: la cantidad de hijos a cargo y los ingresos totales del grupo familiar. En general, cuanto más bajos son los ingresos declarados, mayor es el monto de la asignación dentro de los límites establecidos por la ley.
Quiénes pueden cobrar la SUAF en marzo 2026
Para acceder a la SUAF, es indispensable mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES antes de solicitar el beneficio.
- Trabajadores en relación de dependencia del sector privado.
- Monotributistas.
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de una ART.
- Jubilados y pensionados del SIPA.
