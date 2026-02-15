ANSES confirmó el aumento destinado para las Asignaciones Familiares

Asignación Familiar por Hijo: $129.096

$129.096 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $420.354

$420.354 Zona 1 – Hijo: $167.825

$167.825 Zona 1 – Hijo con Discapacidad: $546.461

Cómo funciona la SUAF

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la SUAF está destinada a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas y no tiene la retención del 20%. El pago se realiza cada mes, ya sea junto con el salario o mediante la cuenta bancaria registrada en ANSES.