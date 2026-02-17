Al Jazeera expone crisis en Argentina de Javier Milei y derriba el relato: récord de deuda para comprar comida

Recortes drásticos: El 63% de los argentinos tuvo que recortar actividades o servicios para poder llegar a fin de mes, según un reporte de la Fundación Pensar citado en el artículo.

Endeudamiento extremo: Casi la mitad de la población declara estar utilizando sus ahorros, vendiendo pertenencias o pidiendo dinero prestado a bancos y familiares para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con el Instituto Argentina Grande.

Créditos para comer: Violeta Carrera Pereyra, socióloga e investigadora, advirtió sobre la gravedad inédita de la situación: "Es particularmente preocupante ver que incluso personas que tienen uno o varios trabajos están obteniendo préstamos no para comprar una casa, un auto o electrodomésticos, sino para comprar comida"”.

El impacto real: salarios estancados y consumo en picada

El artículo sostiene que, si bien el plan de shock logró reducir significativamente la inflación desde sus cifras récord, el Gobierno aplicó medidas controvertidas para mantenerla baja.

Estas políticas incluyeron forzar el estancamiento de los salarios por debajo del índice inflacionario y abrir el país a importaciones más baratas, lo que dejó a muchos sin poder adquisitivo y obligó a miles de pymes a cerrar sus puertas.

Como resultado, la actividad económica muestra un crecimiento totalmente desigual:

Sectores concentrados como la banca y la agricultura experimentaron crecimiento.

La manufactura y el comercio sufrieron fuertes caídas por la pronunciada falta de demanda.

El consumo de alimentos experimentó una caída del 12,5%, según los reportes de los comercios minoristas independientes.

Tarjetas al límite y récord de morosidad

Hacer las compras se ha convertido en "un trabajo en sí mismo". Verónica Malfitano, una docente de 43 años que sufrió un recorte salarial, relató que se asocia con familiares para comprar al por mayor y que, por primera vez en su vida, solo pudo abonar el pago mínimo de su tarjeta de crédito.

Esta dramática situación personal se refleja a la perfección en las estadísticas oficiales y macroeconómicas que destaca el medio qatarí:

Récord de pagos con plástico: Casi la mitad de las compras que se realizan en los supermercados de Argentina se abonan mediante tarjetas de crédito, marcando un récord histórico.

Pico de mora: Se estima que alrededor del 11% de los préstamos personales se encuentran impagos. Esta es la tasa más alta registrada desde que el Banco Central de la República Argentina comenzó a llevar estos registros en el año 2010.

El pedido de un "salvataje" para las familias

Lucía Cavallero, analista económica, alertó en el artículo sobre la proliferación de prestamistas informales ("usureros"), lo que genera una situación de extremo peligro dejando a muchas personas sin alternativas seguras.

Ante este oscuro panorama, un sector político propuso un proyecto de ley para ayudar a las personas de menores ingresos a unificar sus deudas y acceder a un plan de pago a largo plazo con tasas más bajas.

Sin embargo, Cavallero exige soluciones estructurales y no parches financieros: "Así como se rescata a los bancos, pedimos que se apoye a las familias. Una solución más sostenible es que los salarios sigan el ritmo del costo de la canasta básica, para que la gente no tenga que endeudarse sólo para poder comprar comida".