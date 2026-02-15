ANSES: lo que cobrarán los jubilados en marzo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a febrero. Durante el segundo mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,9% producto de la inflación de enero y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de marzo, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Cómo quedan los haberes en marzo para jubilados
La jubilación mínima pasa a ser de $369.600,87, a lo que se suma un bono de $70.000, alcanzando un total de $439.600,87. En el caso de la jubilación máxima, el haber se ubica en $2.487.063,96, sin bono adicional.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se eleva a $295.680,69, más el bono de $70.000, lo que totaliza $365.680,69. En tanto, las Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) ascienden a $258.720,61, también con el refuerzo de $70.000, alcanzando $328.720,61.
Anses difundirá el cronograma oficial según la terminación de DNI en los próximos días. Como es habitual, los depósitos se realizan de manera escalonada durante todo el mes, comenzando por quienes perciben la jubilación mínima.
