ANSES: el bono que está disponible para cobrar desde el 20 de marzo
El beneficio llega con un aumento del 2,9% y nuevos topes vinculados al Salario Mínimo. Conocé el calendario de pagos y cómo realizar el trámite para acceder.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante marzo continuará el pago de la Prestación por Desempleo. Este beneficio, que brinda apoyo económico a quienes perdieron su empleo formal, tendrá un incremento del 2,9% en el tercer mes del año, correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Este mes, el monto máximo del pago será de $352.400, tras la actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Además, los pagos se efectuarán entre el 20 y el 30 de marzo, siguiendo el cronograma según la terminación del DNI de cada beneficiario.
A quiénes les corresponderá cobrar el bono
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido para poder acceder al beneficio. Estos son los requisitos que se deben cumplir:
- Trabajadores permanentes: deben haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes de quedar desempleados.
- Trabajadores eventuales o de temporada: pueden acceder si trabajaron entre 90 días y 12 meses en los últimos 3 años, considerando especialmente el último año.
Calendario de pagos de marzo 2026
El cronograma establecido por ANSES se distribuye de manera escalonada para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y facilitar el flujo de fondos. El pago se inicia el viernes 20 de marzo para aquellos beneficiarios cuyos documentos finalizan en 0 y 1. La secuencia continuará durante la semana siguiente, respetando el orden numérico habitual hasta completar todas las terminaciones de DNI. Es importante recordar que el dinero permanece depositado en la cuenta sueldo o en la caja de ahorros asignada, por lo que puede ser utilizado a través de tarjeta de débito desde el primer día de disponibilidad.
Los montos de la Prestación de Desempleo
El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en base al salario neto que el trabajador percibía antes de ser despedido, correspondiendo al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses.
Sin embargo, el beneficio tiene límites: no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ni superar el 100% del mismo. Para marzo de 2026, esto se traduce en un rango de $176.200 a $352.400, y el valor que recibe cada beneficiario dependerá de su salario previo.
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