ANSES: el bono que se entregará a un grupo de jubilados hasta el 21 de septiembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
A quiénes abarca este refuerzo
El bono extraordinario alcanza a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
- Titulares de la PUAM
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas y otras prestaciones alcanzadas por el Decreto 686/2026.
De cuánto es el monto confirmado
Quienes cobran la mínima reciben el bono completo de $70.00. En cambio, para los haberes superiores, el refuerzo disminuye de manera progresiva hasta dejar de pagarse cuando se supera el tope fijado por el Gobierno.
Los principales montos de septiembre quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $428.633,20
- Jubilación mínima + bono de $70.000: $498.633,20
- Jubilación máxima: cerca de $2.884.300
- PUAM: $342.906,56
- PUAM + bono: $412.906,56
- PNC por Invalidez o Vejez: $300.043,24
- PNC + bono: $370.043,24
Cuándo se cobra según el DNI
Jubilados de la mínima
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
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