ANSES: el bono para jubilados confirmado para el mes de septiembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la no
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes cobran el bono de ANSES
El bono está dirigido a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El requisito para acceder al bono completo de $70.000 es cobrar hasta un haber mínimo, que en septiembre equivale a $428.591.
Quienes perciban jubilaciones más altas recibirán un proporcional para llegar a los $498.591, mientras que quienes cobren más que esa suma no recibirán bono de Anses.
Cuándo cobran los jubilados el bono de $70.000
Jubilados con haberes mínimos (bono completo de $70.000)
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilados con haberes superiores a la mínima (bono variable o sin extra)
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminado en 8 y 9: 28 de septiembre
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario