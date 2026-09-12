Las claves a las que los jubilados deben prestar atención para cobrar
El organismo advirtió que nunca solicita información personal, contraseñas ni datos bancarios a través de llamadas, correos o mensajes de texto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre un aumento de intentos de estafa dirigidos principalmente a jubilados y pensionados. Aunque estas maniobras pueden afectar a cualquier persona, los mayores son más vulnerables debido al contacto frecuente con el organismo por trámites y pagos.
En las últimas semanas se detectaron llamados y mensajes en los que delincuentes se hacen pasar por personal de ANSES, ofreciendo supuestos beneficios económicos, sobre todo en fechas especiales, para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.
Los tres puntos importantes para el cobro de haberes en septiembre
1) Revisar la fecha de cobro
El primer punto es consultar el calendario de pagos de ANSES antes de acercarse al banco. Cada jubilado y pensionado tiene asignada una fecha de cobro según la terminación de su DNI y el tipo de haber que recibe.
Por eso, es importante verificar cuándo está disponible el pago. De esta manera, se evita ir al banco antes de tiempo y encontrarse con que el dinero todavía no fue depositado.
2) No es necesario hacer ningún trámite para cobrar el bono
Otro punto a tener en cuenta es que los jubilados que tienen derecho al bono no deben realizar ningún trámite adicional para recibirlo. El pago se deposita de forma automática junto con los haberes, siempre que la persona cumpla con las condiciones establecidas.
Es decir, no es necesario sacar un turno, presentar documentación ni acercarse a una oficina de ANSES para solicitar el refuerzo.
3) No hace falta ir al banco si tiene un apoderado
Por último, aquellos jubilados que cuentan con un apoderado no necesariamente tienen que acercarse personalmente al banco para cobrar sus haberes. Esta persona puede realizar el cobro en su nombre, siempre que esté debidamente registrado y autorizado para hacerlo.
De esta manera, el jubilado puede evitar el traslado y dejar el cobro en manos de la persona que tiene designada como apoderada.
Las estafas, otro punto al que hay que prestar atención
Los intentos de estafa detectados incluyen mensajes que aparentan ser oficiales y que buscan que el beneficiario proporcione información sensible. Según el organismo, las estrategias más frecuentes incluyen:
- Llamadas telefónicas en las que se solicita clave de seguridad o datos de cuentas bancarias.
- Correos electrónicos o mensajes con enlaces a formularios que simulan ser de Anses.
- Publicaciones en redes sociales que prometen beneficios adicionales y redirigen a sitios falsos.
Desde ANSES destacaron que cualquier comunicación que pida datos personales o información financiera fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechosa y ser descartada de inmediato.
ANSES difundió una serie de recomendaciones destinadas a proteger la información personal de los usuarios y reducir el riesgo de estafas.
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nunca brindar datos personales o bancarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería
nunca modificar las claves de homebanking por indicación de terceros durante una llamada telefónica
realizar todos los trámites por los canales oficiales, que son la línea gratuita 130, mi ANSES en su versión web y aplicación, y Atención Virtual
recordar que todos los trámites de ANSES son gratuitos, sin necesidad de gestores o intermediarios
no publicar información personal en posteos públicos o foros de redes sociales, incluso si corresponden a espacios relacionados con ANSES
Montos de septiembre 2026 para jubilados y pensionados
En septiembre, las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 2,11%. Con la actualización, la jubilación mínima quedará en $428.633,20.
Quienes además tengan derecho al bono de $70.000 recibirán un total de $498.633,20. Este es el monto máximo que puede alcanzar un haber mínimo con el refuerzo completo.
También alcanza a jubilados que cobran más de la mínima, siempre que sus haberes sean inferiores a ese límite. En esos casos, recibirán un proporcional hasta llegar a $498.633,20. Por ejemplo, una persona que cobre $450.000 recibirá un bono de $48.633,20.
Así quedan las principales prestaciones:
- Jubilación mínima: $428.633,20. Con el bono completo, $498.633,20.
- PUAM: $342.906,56. Con el bono completo, $412.906,56.
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $300.043,24. Con el bono completo, $370.043,24.
- Pensión para Madres de 7 hijos: $428.633,20. Con el bono completo, $498.633,20.
- Jubilación máxima: $2.884.295,54. No recibe el bono.
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