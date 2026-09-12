Las claves a las que los jubilados deben prestar atención para cobrar.

2) No es necesario hacer ningún trámite para cobrar el bono

Otro punto a tener en cuenta es que los jubilados que tienen derecho al bono no deben realizar ningún trámite adicional para recibirlo. El pago se deposita de forma automática junto con los haberes, siempre que la persona cumpla con las condiciones establecidas.

Es decir, no es necesario sacar un turno, presentar documentación ni acercarse a una oficina de ANSES para solicitar el refuerzo.

3) No hace falta ir al banco si tiene un apoderado

Por último, aquellos jubilados que cuentan con un apoderado no necesariamente tienen que acercarse personalmente al banco para cobrar sus haberes. Esta persona puede realizar el cobro en su nombre, siempre que esté debidamente registrado y autorizado para hacerlo.

De esta manera, el jubilado puede evitar el traslado y dejar el cobro en manos de la persona que tiene designada como apoderada.

Las estafas, otro punto al que hay que prestar atención

Los intentos de estafa detectados incluyen mensajes que aparentan ser oficiales y que buscan que el beneficiario proporcione información sensible. Según el organismo, las estrategias más frecuentes incluyen:

Llamadas telefónicas en las que se solicita clave de seguridad o datos de cuentas bancarias.

Correos electrónicos o mensajes con enlaces a formularios que simulan ser de Anses.

Publicaciones en redes sociales que prometen beneficios adicionales y redirigen a sitios falsos.

Desde ANSES destacaron que cualquier comunicación que pida datos personales o información financiera fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechosa y ser descartada de inmediato.

ANSES difundió una serie de recomendaciones destinadas a proteger la información personal de los usuarios y reducir el riesgo de estafas.

nunca brindar datos personales o bancarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería

nunca modificar las claves de homebanking por indicación de terceros durante una llamada telefónica

realizar todos los trámites por los canales oficiales , que son la línea gratuita 130, mi ANSES en su versión web y aplicación, y Atención Virtual

recordar que todos los trámites de ANSES son gratuitos , sin necesidad de gestores o intermediarios

no publicar información personal en posteos públicos o foros de redes sociales, incluso si corresponden a espacios relacionados con ANSES

Montos de septiembre 2026 para jubilados y pensionados

En septiembre, las prestaciones de ANSES tendrán un aumento del 2,11%. Con la actualización, la jubilación mínima quedará en $428.633,20.

Quienes además tengan derecho al bono de $70.000 recibirán un total de $498.633,20. Este es el monto máximo que puede alcanzar un haber mínimo con el refuerzo completo.

También alcanza a jubilados que cobran más de la mínima, siempre que sus haberes sean inferiores a ese límite. En esos casos, recibirán un proporcional hasta llegar a $498.633,20. Por ejemplo, una persona que cobre $450.000 recibirá un bono de $48.633,20.

Así quedan las principales prestaciones: