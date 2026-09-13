Los montos para jubilados en septiembre: cuánto cobran en ANSES

Cuánto cobran los jubilados de la Anses en septiembre

La actualización del 2,11% se aplica automáticamente. Entre los principales beneficiarios se encuentran los jubilados y pensionados, los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC), además de quienes perciben AUH, Asignación por Embarazo y SUAF. Con el incremento, los principales montos previsionales quedan de la siguiente manera: