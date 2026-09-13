Los montos para jubilados en septiembre: cuánto cobran en ANSES
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobran los jubilados de la Anses en septiembre
La actualización del 2,11% se aplica automáticamente. Entre los principales beneficiarios se encuentran los jubilados y pensionados, los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC), además de quienes perciben AUH, Asignación por Embarazo y SUAF. Con el incremento, los principales montos previsionales quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $428.633,20
- Jubilación mínima + bono de $70.000: $498.633,20
- Jubilación máxima: cerca de $2.884.300
- PUAM: $342.906,56
- PUAM + bono: $412.906,56
- PNC por Invalidez o Vejez: $300.043,24
- PNC + bono: $370.043,24
Cuánto cobra de bono un jubilado según su haber
El dato clave está en el ingreso mensual del beneficiario. Bajo el esquema del bono de hasta $70.000, el refuerzo permite completar un determinado piso de ingresos.
Tomando como referencia un total de $498.633,20, los ejemplos quedan así:
- Haber de $428.633,20: bono de $70.000 total $498.633,20
- Haber de $440.000: bono de $58.633,20 total $498.633,20
- Haber de $450.000: bono de $48.633,20 total $498.633,20
- Haber de $460.000: bono de $38.633,20 total $498.633,20
- Haber de $470.000: bono de $28.633,20 total $498.633,20
- Haber de $480.000: bono de $18.633,20 total $498.633,20
- Haber de $490.000: bono de $8.633,20 total $498.633,20
- Haber igual o superior a $498.633,20: no corresponde el refuerzo bajo este esquema.
Fecha de cobro para jubilados de la Anses
Jubilados de la mínima (cobran bono completo)
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilados con haberes superiores (cobran bono variable)
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
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