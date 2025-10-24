ANSES: el bono que se espera para antes de las elecciones
Las prestaciones del organismo tendrán un ajuste del 1,9% tras la inflación de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante las últimas semanas, dio a conocer un aumento en cada una de sus prestación para octubre. Los programas, como lo son la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones, tendrán un ajuste del 1,9% luego de conocerse la inflación de agosto.
Por otro lado, también anunció el calendario de pagos para el décimo mes del año, que comenzará el próximo 8 de octubre. Cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, aunque la fecha depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El objetivo del pago confirmado por ANSES
Esta asignación responde a la necesidad de mitigar el impacto de los costos asociados al hogar en un contexto de alta inflación. Al realizarse en el período previo a las elecciones, cobra además una dimensión política, al tiempo que busca reforzar la presencia del Estado en sectores vulnerables.
Quienes reúnan los cambios requeridos deberán completar un trámite sencillo, que puede incluir la actualización del datos de contacto y el registro de las personas menores a cargo.
La manera de consultar fechas de pago en ANSES
El pago se acreditará en la cuenta habitual donde se perciben las prestaciones o mediante un depósito específico en los días próximos al calendario electoral.
El anuncio generó gran repercusión porque vincula una ayuda de magnitud considerable con el calendario político. Tal circunstancia despertó debates sobre la relación entre medidas sociales y los tiempos electorales. Además, la urgencia del pago y su cuantía lo convierten en una variable de peso para muchas familias que enfrentan restricciones económicas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario