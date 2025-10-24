ANSES habilitó la Asignación de Pago Único: quiénes pueden acceder y cómo solicitarla

Contar con la sentencia firme de adopción.

Ser trabajador en relación de dependencia, rural, por temporada o monotributista.

Percibir la Prestación por Desempleo o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación por Hijo con Discapacidad.

En cuanto a los ingresos, ANSES establece un tope máximo que varía según la situación familiar: las personas que tramiten el beneficio de manera individual no deben superar los $2.403.613, mientras que los grupos familiares tienen un límite total de $4.807.226.

El paso a paso para cobrar el pago único por adopción

El trámite para acceder a la Asignación de Pago Único por Adopción puede realizarse de manera digital o presencial. En caso de optar por la vía presencial, es necesario presentarse con la documentación requerida: DNI, sentencia de adopción y comprobante de ingresos familiares. Luego de que el trámite sea aprobado, el monto se deposita directamente en la cuenta bancaria.

Por otro lado, estos son los pasos a seguir si el trámite se realiza de manera online en Mi ANSES: