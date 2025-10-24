ANSES habilitó la Asignación de Pago Único: quiénes pueden acceder y cómo solicitarla
Esta ayuda, que se otorga una sola vez, tiene un monto superior a $400.000, aunque solo pueden acceder un grupo específico de usuarios. Los detalles en la nota.
Además de anunciar el incremento del 1,9% en sus asignaciones luego de conocerse la inflación de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) también dio a conocer la habilitación de la Asignación de Pago Único, una ayuda económica que supera los $400.000 en octubre.
Este beneficio se otorga por única vez y se suma al grupo de ayudas económicas que ANSES ofrece para acompañar a las familias en situaciones importantes de la vida, como también sucede con las Asignaciones de Pago Único por nacimiento o matrimonio.
Qué es la Asignación de Pago Único por Adopción de ANSES
La Asignación de Pago Único por Adopción es una ayuda económica que ANSES entrega a las personas que presentan la sentencia judicial que confirma la adopción. En octubre, el valor de este beneficio alcanza los $408.616 y busca colaborar con los gastos iniciales que implica recibir a un hijo mediante este trámite.
Junto con esta prestación, también se encuentran disponibles otras dos variantes de la APU: una destinada a quienes tuvieron un nacimiento, con un monto de $102.330, y otra por matrimonio, que otorga un pago único de $68.341.
Quiénes pueden cobrar la APU por Adopción
Para acceder a esta ayuda de ANSES, es clave cumplir con estos requisitos dispuestos por el organismo:
- Contar con la sentencia firme de adopción.
- Ser trabajador en relación de dependencia, rural, por temporada o monotributista.
- Percibir la Prestación por Desempleo o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
- Ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación por Hijo con Discapacidad.
En cuanto a los ingresos, ANSES establece un tope máximo que varía según la situación familiar: las personas que tramiten el beneficio de manera individual no deben superar los $2.403.613, mientras que los grupos familiares tienen un límite total de $4.807.226.
El paso a paso para cobrar el pago único por adopción
El trámite para acceder a la Asignación de Pago Único por Adopción puede realizarse de manera digital o presencial. En caso de optar por la vía presencial, es necesario presentarse con la documentación requerida: DNI, sentencia de adopción y comprobante de ingresos familiares. Luego de que el trámite sea aprobado, el monto se deposita directamente en la cuenta bancaria.
Por otro lado, estos son los pasos a seguir si el trámite se realiza de manera online en Mi ANSES:
- Ingresar a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse al apartado “Asignaciones de Pago Único”.
- Seleccionar la opción “Adopción”.
- Completar los datos requeridos y adjuntar la sentencia judicial correspondiente.
- Enviar la solicitud y esperar la confirmación del pago.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario