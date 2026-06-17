ANSES: el calendario de pagos definitivo para jubilados y pensionados en la tercera semana de junio 2026

Quiénes perciben el medio aguinaldo junto con su haber este miércoles

El calendario de transferencias correrá de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: martes 16 de junio 2026 (grupo reprogramado por el feriado).

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio 2026.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio 2026.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio 2026.

Cómo consultar la fecha de cobro con los feriados de esta semana

Para asegurar un control transparente frente a la acumulación de conceptos como aumentos, bonos y el medio aguinaldo, el organismo previsional recuerda que todas las liquidaciones detalladas ya se encuentran consolidadas en sus sistemas informáticos. Los beneficiarios y apoderados tienen la opción de auditar los números de forma remota, sin necesidad de trasladarse a las delegaciones físicas.

La verificación se realiza ingresando a la plataforma online o utilizando la aplicación móvil oficial Mi ANSES, completando el acceso de seguridad con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro del menú principal, la sección «Jubilaciones y Pensiones» permite desplegar la solapa «Consultar recibos de haberes«, una función adaptada para teléfonos celulares que facilita la lectura y descarga del comprobante digital antes del vencimiento definitivo de los instrumentos de cobro fijado para el próximo 10 de julio 2026.