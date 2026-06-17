ANSES: el calendario de pagos definitivo para jubilados y pensionados en la tercera semana de junio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuándo cobro ANSES en junio 2026
El segmento de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que percibe el escalón inicial, retomará sus cobros tras el bache del fin de semana largo. En cumplimiento con el Decreto 399/2026, que formalizó el bono de $70.000, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá el haber mínimo base de junio 2026 en $403.317,99.
Al sumarse de forma automática el medio aguinaldo ($201.659), este grupo percibirá un ingreso bruto unificado de $674.976,99 (mientras que la escala máxima trepará a los $4,070,922.25 con el SAC integrado).
Quiénes perciben el medio aguinaldo junto con su haber este miércoles
El calendario de transferencias correrá de la siguiente manera:
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio 2026 (grupo reprogramado por el feriado).
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio 2026.
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio 2026.
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio 2026.
Cómo consultar la fecha de cobro con los feriados de esta semana
Para asegurar un control transparente frente a la acumulación de conceptos como aumentos, bonos y el medio aguinaldo, el organismo previsional recuerda que todas las liquidaciones detalladas ya se encuentran consolidadas en sus sistemas informáticos. Los beneficiarios y apoderados tienen la opción de auditar los números de forma remota, sin necesidad de trasladarse a las delegaciones físicas.
La verificación se realiza ingresando a la plataforma online o utilizando la aplicación móvil oficial Mi ANSES, completando el acceso de seguridad con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Dentro del menú principal, la sección «Jubilaciones y Pensiones» permite desplegar la solapa «Consultar recibos de haberes«, una función adaptada para teléfonos celulares que facilita la lectura y descarga del comprobante digital antes del vencimiento definitivo de los instrumentos de cobro fijado para el próximo 10 de julio 2026.
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