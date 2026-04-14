ANSES: el día que cada beneficiario de la AUH cobrará en abril de 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el cuarto mes del año.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Quiénes cobran la AUH en abril de 2026
La AUH sigue siendo una de las principales herramientas de asistencia para las familias que están en situación de vulnerabilidad. El acceso al beneficio no solo depende de cumplir con los requisitos, sino también de mantener actualizada la información personal y familiar ante el organismo.
Los requisitos para acceder son los siguientes:
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Ser argentino o tener 2 años de residencia si sos extranjero.
Presentar DNI del titular e hijos.
Los hijos deben ser menores de 18 (sin límite si tienen discapacidad) y solteros.
Demostrar situación laboral: desocupado, informal, personal de casas particulares o monotributista social.
Completar y subir la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad cada año.
No superar el tope de ingresos (dos SMVM por grupo familiar).
Qué pasa si no cobré la asignación este mes
No cobrar la AUH en la fecha esperada puede generar preocupación, pero no siempre significa que se haya perdido el beneficio. Una de las principales cosas a tener en cuenta es el calendario de pagos. En abril, por ejemplo, los pagos se distribuyen hasta el día 23, por lo que es clave verificar la fecha exacta antes de preocuparse.
Sin embargo, si la fecha ya pasó y el dinero no fue depositado, pueden existir otros motivos. Uno de los más comunes es la falta de actualización de datos personales o familiares en el sistema, lo que puede generar una suspensión automática hasta que se regularice la situación o también que el organismo haya detectado que se esta incumpliendo con algún requisito.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden realizar un reclamo si tienen inconvenientes con el cobro. Para hacerlo tienen que llevar esta información:
- Documentación
- DNI del grupo familiar.
- Formulario Reclamo (PS 2.72).
Este trámite es presencial con turno y este es el paso a paso:
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Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar tu situación actual seleccioná Hijos > Mis Asignaciones.
En mi ANSES también podés consultar que tus datos personales y vínculos familiares estén correctos, si no lo están, podés actualizarlos en Atención Virtual presentando la documentación de tu grupo familiar (partidas de nacimiento de tus hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).
- Solicitá un turno para ser atendido en una oficina de ANSES, recordá llevar la documentación requerida (si tenés un hijo con discapacidad tenés que realizar un trámite previo).
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