ANSES: el día que cada beneficiario de la AUH cobrará en abril de 2026

Sin embargo, si la fecha ya pasó y el dinero no fue depositado, pueden existir otros motivos. Uno de los más comunes es la falta de actualización de datos personales o familiares en el sistema, lo que puede generar una suspensión automática hasta que se regularice la situación o también que el organismo haya detectado que se esta incumpliendo con algún requisito.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden realizar un reclamo si tienen inconvenientes con el cobro. Para hacerlo tienen que llevar esta información:

Documentación

DNI del grupo familiar.

Formulario Reclamo (PS 2.72).

Este trámite es presencial con turno y este es el paso a paso:

Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar tu situación actual seleccioná Hijos > Mis Asignaciones.

En mi ANSES también podés consultar que tus datos personales y vínculos familiares estén correctos, si no lo están, podés actualizarlos en Atención Virtual presentando la documentación de tu grupo familiar (partidas de nacimiento de tus hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).

Solicitá un turno para ser atendido en una oficina de ANSES, recordá llevar la documentación requerida (si tenés un hijo con discapacidad tenés que realizar un trámite previo).