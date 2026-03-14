ANSES: el extra que otorgará casi un millón de pesos a los beneficiarios
El organismo aplica un aumento del 2,88% por movilidad. Conocé los montos finales para familias con hijos y el calendario completo de pagos por terminación de DNI.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
ANSES le pagará $ 745.569 a estas personas
La ANSES aplicó un aumento del 2,88% lo que llevó el monto mínimo de la Asignación Universal por Hijo a $ 132.814, de los cuales ingresan directamente a las cuentas de los beneficiarios $ 106.251 por el 20% que retiene el organismo.
Las familias que tienen seis o más hijos recibirán $ 637.507 en marzo, lo que, sumado con la Tarjeta Alimentar, cuyo monto para esa cantidad de hijos es de $ 108.062, asciende a $ 745.529.
Por su parte, la escala para titulares de la AUH y la Tarjeta Alimentar quedó de la siguiente manera:
- 1 hijo: $ 106.251,20 (AUH) + $ 52.250 (Tarjeta Alimentar) = $ 158.501,20.
- 2 hijos: $ 212.502,40 (AUH) + $ 81.936 (Tarjeta Alimentar) = $294.438,40.
- 3 hijos: $ 318.753,60 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 426.815,60.
- 4 hijos: $ 425.004,80 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 533.066,80.
- 5 hijos: $ 531.256,00 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 639.318,00.
- 6 hijos: $ 637.507,20 (AUH) + $ 108.062 (Tarjeta Alimentar) = $ 745.569,20.
Cuándo se cobra la AUH, SUAF y el resto de las prestaciones
La ANSES informó que las prestaciones sociales y asignaciones familiares se entregarán de la siguiente manera durante el mes de marzo.
Asignación Universal por Hijo y SUAF
- DNI terminados en 0: 9 de marzo
- DNI terminados en 1: 10 de marzo
- DNI terminados en 2: 11 de marzo
- DNI terminados en 3: 12 de marzo
- DNI terminados en 4: 13 de marzo
- DNI terminados en 5: 16 de marzo
- DNI terminados en 6: 17 de marzo
- DNI terminados en 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8: 19 de marzo
- DNI terminados en 9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de marzo
- DNI terminados en 1: 11 de marzo
- DNI terminados en 2: 12 de marzo
- DNI terminados en 3: 13 de marzo
- DNI terminados en 4: 16 de marzo
- DNI terminados en 5: 17 de marzo
- DNI terminados en 6: 18 de marzo
- DNI terminados en 7: 19 de marzo
- DNI terminados en 8: 20 de marzo
- DNI terminados en 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo
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