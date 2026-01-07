ANSES: el extra que recibirán los jubilados a partir de enero
La ayuda estatal vuelve a mover el tablero: refuerza los haberes más bajos, se suma a la actualización mensual y llega con un nuevo cronograma de pagos.
Cada mes, ANSES deposita un bono extra destinado a jubilados y a quienes perciben las prestaciones más bajas, sumándose a la actualización mensual que se aplica al inicio de cada período. Esta medida busca reforzar los ingresos y ayudar a que los beneficiarios enfrenten el contexto económico actual.
El beneficio alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se abona de manera automática junto con el cobro habitual, por lo que no se requiere realizar trámites adicionales para recibirlo.
Monto de las jubilaciones en enero
Enero arrancó con un ajuste del 2,47% en los haberes previsionales, que sumado al bono adicional, eleva la jubilación mínima a $419.299,32. Quienes cobran menos que ese tope reciben un extra que completa el monto. Los valores finales tras la actualización quedan así:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor: $349.439,46
- Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez: $314.509,52
- Pensión para madres de siete hijos: $419.299,32
Cómo acceder al bono de $70.000
El bono de $70.000 se abona automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de inscripción ni trámites previos, ya que se deposita en la cuenta bancaria registrada del beneficiario.
Este refuerzo llega de manera completa a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que quienes cobran un haber superior reciben un monto proporcional, calculado para que el ingreso total no sea inferior a $419.299,32.
Calendario de pagos de enero 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de enero
- DNI terminado en 1: 12 de enero
- DNI terminado en 2: 13 de enero
- DNI terminado en 3: 14 de enero
- DNI terminado en 4: 15 de enero
- DNI terminado en 5: 16 de enero
- DNI terminado en 6: 19 de enero
- DNI terminado en 7: 20 de enero
- DNI terminado en 8: 21 de enero
- DNI terminado en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
