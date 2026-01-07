ANSES: de cuánto es el aumento confirmado para los jubilados y pensionados
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Enero en ANSES llega con un aumento aplicado por la fórmula vigente. El ajuste se calcula a partir del IPC de noviembre informado por el INDEC.
Los montos actualizados para enero
ANSES aplicó el incremento mensual tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de noviembre de 2025. Con esta suba, el haber mínimo pasó a $349.299,32, mientras que la jubilación máxima quedó fijada en $2.350.453,70.
A este ajuste se suma la continuidad del bono de $70.000 dispuesto por el Decreto 918/2025, firmado por el presidente Javier Milei, destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. De este modo, ningún beneficiario cobrará menos de $419.299,32 durante enero, sin considerar posibles descuentos.
Calendario de pagos para jubilados y pensionados en enero
Las fechas de pago varían según el monto del haber y la terminación del DNI..
Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo
-
DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
DNI terminados en 2: martes 13 de enero
DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
DNI terminados en 6: lunes 19 de enero
DNI terminados en 7: martes 20 de enero
DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero
DNI terminados en 9: jueves 22 de enero
Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima
En estos casos, el bono se abona de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $419.299,32. Quienes superen ese monto no acceden al refuerzo.
-
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
