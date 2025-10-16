Los nuevos créditos especiales para jubilados que cobran ANSES
Estos préstamos se gestionan de manera online y tienen cuotas fijas. Además, se acreditan a las 72 horas posteriores a su solicitud. Los detalles en la nota.
Octubre comenzó con una buena noticia para los jubilados, ya que el Banco Nación confirmó la continuidad de su programa de créditos con condiciones especiales para quienes cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta iniciativa, además, ofrece cuotas fijas que se ajustan a la economía mensual de cada adulto mayor.
Por otro lado, estos préstamos buscan aliviar financieramente a una gran porción de jubilados, facilitando el acceso a préstamos sin complicaciones y con tasas preferenciales. En cuanto a montos, el máximo es de $5.000.000.
De cuánto pueden ser los créditos
Los jubilados que perciben sus haberes por ANSES pueden acceder a préstamos que van desde los $100.000 hasta un máximo de $5.000.000, según su capacidad de pago y las condiciones del banco.
Los beneficiarios tienen la posibilidad de elegir entre distintos plazos, que van de 2 a 5 años, con la ventaja de contar con cuotas fijas durante todo el período del crédito.
Además, el dinero se deposita directamente en la cuenta donde el titular cobra su jubilación, lo que agiliza el proceso y evita trámites presenciales innecesarios.
Los requerimientos para acceder a estos créditos
El crédito se solicita de forma online, desde la web o la app del Banco Nación, sin necesidad de ir al banco. Estos son los documentos que se deben presentar:
- Cobrar su haber por ANSES.
- Tener DNI vigente y CBU habilitado.
- No registrar deudas activas con otros créditos del banco.
- Solicitar un monto que no supere el 30 % del ingreso mensual.
Cómo hacer la solicitud en línea
- Entrar al portal oficial del Banco Nación o abrir la app BNA+.
- Elegir la opción destinada a préstamos para jubilados con cobro por ANSES.
- Completar el formulario con los datos personales y seleccionar el importe y el plazo deseado.
- Enviar la solicitud y, si se aprueba, recibir el dinero en la cuenta en un plazo de 24 a 72 horas hábiles.
