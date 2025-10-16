Los nuevos créditos especiales para jubilados que cobran ANSES

Además, el dinero se deposita directamente en la cuenta donde el titular cobra su jubilación, lo que agiliza el proceso y evita trámites presenciales innecesarios.

Los requerimientos para acceder a estos créditos

El crédito se solicita de forma online, desde la web o la app del Banco Nación, sin necesidad de ir al banco. Estos son los documentos que se deben presentar:

Cobrar su haber por ANSES.

Tener DNI vigente y CBU habilitado.

No registrar deudas activas con otros créditos del banco.

Solicitar un monto que no supere el 30 % del ingreso mensual.

Cómo hacer la solicitud en línea