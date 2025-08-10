ANSES: el monto de $321.000 que el organismo abonará a un grupo de personas en agosto
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de agosto y se conocen los montos de las jubilaciones para el octavo mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,62%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
El monto exacto de agosto 2025
El haber base de la PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio. El bono previsional es una suma fija que se otorga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $384.305,37 en agosto.
El monto total de la PUAM en agosto de 2025, que incluye el haber base y el bono extraordinario, será de $321.444,30. Este aumento busca compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los beneficiarios más vulnerables y garantizar un ingreso mínimo más robusto.
A quiénes le corresponde en agosto 2025
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es un programa nacional orientado a personas de 65 años o más que no pueden acceder a una jubilación por falta de aportes suficientes. La PUAM se tramita a través de ANSES y no es necesario contar con aportes previos. El haber se ajusta mensualmente y otorga cobertura médica a través de PAMI.
Para solicitar la PUAM, es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social, verificar la historia laboral y, en caso de corresponder, solicitar turno para iniciar el trámite de forma presencial con DNI. La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.
Calendario de pagos de agosto
Las fechas de pago están organizadas de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 1: 8/8
- Documentos terminados en 2: 12/8
- Documentos terminados en 3:13/8
- Documentos terminados en 4: 14/8
- Documentos terminados en 5: 14/8
- Documentos terminados en 6: 18/8
- Documentos terminados en 7: 19/8
- Documentos terminados en 8: 20/8
- Documentos terminados en 9: 21/8
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: 22/8
- Documentos terminados en 2 y 3: 25/8
- Documentos terminados en 4 y 5: 26/8
- Documentos terminados en 6 y 7: 27/8
- Documentos terminados en 8 y 9: 28/8
