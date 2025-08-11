El programa ANSES que continúa vigente en agosto: quiénes pueden acceder
El organismo dio a conocer el calendario de pagos para el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el comienzo de cada mes, brinda una serie de noticias importantes que son esperadas por muchos beneficios, como el calendario de pagos o los incrementos en las asignaciones sociales, jubilaciones o pensiones.
Dentro del amplio abanico de ayudas económicas que tiene a disposición para las familias más vulnerables, se encuentra el Programa Hogar. Este está destinado a aquellas personas que no tienen acceso a la red natural de gas, motivo por el cual toma gran protagonismo durante la época invernal.
Quiénes pueden acceder al programa de ANSES
Hay algunas condiciones que habilitan al solicitante para que reciba la ayuda. Por ejemplo, los ingresos de los integrantes del hogar no deben exceder algunos límites:
- No deben están registrados servicios de gas natural ni tarifa social de gas a nombre de ningún integrante.
- Los ingresos del grupo familiar tienen un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMMV), y en el caso de ser monotributistas se permite hasta la Categoría C.
- De haber alguien con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope puede extenderse a 3 SMMV o Categoría D.
En algunas provincias, los topes pueden variar.
- Hasta 2,8 salarios mínimos o categoría D, si no hay personas con discapacidad en el hogar.
- Hasta 4,2 salarios mínimos o categoría E, si algún integrante posee CUD. (Esta excepción aplica en: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).
