ANSES: el pago de casi $400.000 para familias seleccionadas en agosto
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de agosto y se conocen los montos de las jubilaciones para el octavo mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,62%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
Pago único de ANSES por adopción: el monto en agosto 2025
Las Asignaciones de Pago Único (APU) de ANSES están dirigidas a diferentes grupos de beneficiarios. Los montos varían según el evento que origina el beneficio: $65.827 por nacimiento, $98.567 por matrimonio y $393.596 por adopción. Este último monto es el más elevado y busca cubrir los gastos asociados al proceso de adopción.
Los grupos que pueden acceder a este beneficio incluyen trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores temporales y rurales. También pueden solicitarlo quienes perciben la Prestación por Desempleo, la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra o la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo
Pago único de ANSES por adopción: cómo solicitar el pago en agosto 2025
Para acceder a la APU por adopción, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos. El trámite debe realizarse dentro de los dos meses y dos años posteriores a la sentencia de adopción. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, los beneficiarios deben haber tenido derecho al cobro de alguna de estas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.
Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento de la sentencia de adopción. Estos requisitos buscan garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.
