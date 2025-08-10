ANSES: el pago de casi $400.000 para familias seleccionadas en agosto

Pago único de ANSES por adopción: cómo solicitar el pago en agosto 2025

Para acceder a la APU por adopción, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos. El trámite debe realizarse dentro de los dos meses y dos años posteriores a la sentencia de adopción. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, los beneficiarios deben haber tenido derecho al cobro de alguna de estas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento de la sentencia de adopción. Estos requisitos buscan garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.