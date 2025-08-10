ANSES: el trámite que te permite cobrar $165.000 de la AUH
El organismo anunció este extra junto con el calendario de pagos de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
Durante los últimos días de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,62% de cada prestación y el cronograma de pagos para agosto. Aunque también anunció un extra de $165.000 para un selecto grupo de grupo de usuarios.
A este bono extra, que se otorga solo durante el octavo mes del año por el momento, pueden acceder aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, para hacerlo deben prestar una serie de documentos importantes y se solicita vía online.
AUH: el trámite para cobrar $165.000
La AUH aplica una retención del 20% cada mes que se acumula durante el año. Para poder cobrar ese dinero acumulado, es fundamental presentar la Libreta AUH, un documento que certifica que el niño o niña recibió los controles médicos, vacunas y asistencia escolar. Sin entregar esta libreta, no se puede acceder a ese pago acumulado.
En 2024, el monto que se puede recibir por hijo es de alrededor de $165.000, cifra que aumenta para los menores con discapacidad, y aún más en regiones como la Zona Austral, donde las sumas son mucho mayores. Por este motivo, presentar la libreta es el paso clave para liberar esos fondos guardados.
Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso
- Entrar al sitio web oficial de ANSES o utilizar la aplicación móvil.
- Ir a la sección destinada a "Hijos" y luego buscar el apartado "Libreta AUH".
- Descargar el formulario o pedirlo directamente desde la plataforma.
- Completar el documento en la escuela o en el centro de salud correspondiente.
- Subir una imagen del formulario firmado, asegurándose que esté en formato JPG.
