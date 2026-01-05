ANSES: el monto de la AUH de Discapacidad en enero de 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Enero en ANSES llega con un aumento aplicado por la fórmula vigente. El ajuste se calcula a partir del IPC de noviembre informado por el INDEC.
Quiénes pueden acceder a la AUH hijo con Discapacidad
La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad está destinada a familias con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en casos de discapacidad. Los beneficiarios deben encontrarse en alguna de estas situaciones:
- Desocupados
- Trabajadores no registrados o sin aportes
- Empleados de casas particulares
- Monotributistas sociales
Los requisitos para el adulto solicitante incluyen ser argentino y residir en el país, o extranjero con residencia de al menos dos años. Esto busca garantizar un ingreso básico para cubrir necesidades esenciales de salud, educación y bienestar.
Monto de la AUH hijo con Discapacidad de diciembre
El monto total de la AUH por Hijo con Discapacidad será de $408.697,46 en enero de 2026. De este total, ANSES paga el 80% de manera mensual, lo que equivale a $326.957,97. El 20% restante se abona una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.
Este aumento se enmarca en la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones sociales según la inflación, asegurando que los montos mantengan su valor real frente al incremento de precios.
Calendario de pagos de ANSES en enero 2026
El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo en enero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario:
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
