ANSES: el monto de la AUH de Discapacidad en enero de 2026

Este aumento se enmarca en la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones sociales según la inflación, asegurando que los montos mantengan su valor real frente al incremento de precios.

Calendario de pagos de ANSES en enero 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo en enero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero