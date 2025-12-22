ANSES: lo que hay que saber frente a las nuevas alertas por estafas a jubilados
El organismo previsional aclaró cuáles son sus canales oficiales para realizar trámites ante una reciente modalidad de fraude.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado oficial para alertar a la población sobre una modalidad de estafa que circula en espacios públicos. El organismo aclaró que no realiza operativos, censos ni relevamientos de datos en domicilios particulares o en la calle.
El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano recordó que todos sus trámites se gestionan exclusivamente a través de canales oficiales. La advertencia busca prevenir que los beneficiarios caigan en engaños que comprometan su seguridad financiera y personal.
Cómo denunciar estafas en ANSES
Los canales oficiales de ANSES habilitados para realizar denuncias son:
- Vía web: ingresar a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
- De manera presencial: en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana al domicilio.
- Por escrito: mediante correo postal dirigido a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
- Por teléfono: a través de la línea 130, gratuita y disponible en todo el país.
ANSES insistió en la importancia de informarse por vías oficiales y denunciar cualquier intento de fraude, especialmente en períodos de cobro, cuando los estafadores suelen intensificar este tipo de maniobras.
