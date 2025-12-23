La Cooperativa Yerbatera Andresito informó cese de pagos a productores y proveedores
La decisión del gobierno de Javier Milei de vaciar el INYM está llevando al sector de la yerba al colapso. Sin la intermediación del Estado las grandes empresas yerbateras imponen a pequeños productores y cooperativas, de manera unilateral, precios por debajo de los costos de producción.
El desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada y de Luis Caputo en el ministerio de Economía de la Nación significaron un duro golpe para la Argentina productiva y el sector de la yerba es uno de los que más fuerte siente los embates de políticas económicas que atentan contra la producción.
Desde la publicación del controvertido DNU 70/2023 que firmó Milei a pocos días de asumir el Ejecutivo, la producción yerbatera, concentrada principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes, atraviesa recurrentes episodios de crisis. Tras el DNU 70/2023, el gobierno libertario avanzó en la completa desregulación del sector dejando en soledad a los pequeños productores frente a las concentradas y poderosas compañías que dominan el sector.
Tras los reclamos de los productores primarios, que fueron los primeros afectados por el vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que oficiaba de mediador entre la producción y la industria para garantizar precios justos, ya comenzó a crujir también la estructura del eslabón siguiente de la cadena, que son las cooperativas.
Sin la mediación del INYM, la industria de la molienda de yerba, concentrada en pocas empresas, pasó a imponer de manera unilateral el precio que paga por la materia prima que se cosecha en los campos, muy por debajo de los costos de producción y con cheques hasta 120 días, esto llevó a muchos productores a incluso dejar parte de la yerba sin levantar.
Ahora comenzó a crujir el siguiente eslabón, el de las cooperativas. En Misiones, las cooperativas son fundamentales para los productores agropecuarios, ya que son la forma de contención ante vaivenes de mercado, y para defender los precios de manera más justa.
En este camino la Cooperativa Andresito, una de las más grandes y elaboradora de la tradicional marca de yerba informó este martes que por la crisis que vive el sector entró en cesación de pagos hasta que se aclare el panorama.
La caída del consumo de yerba a la par de la importación de un volumen importante de yerba proveniente de Brasil y Paraguay, conformaron una tormenta perfecta para el sector.
En las últimas horas, se supo también que la cooperativa La Hoja, propietaria de la marca homónima, tiene una larga lista de cheques rechazados, que complica a su vez a otras cooperativas de productores más chicas, que abastecen de materia prima (yerba verde) a dicho molino más grande.
La Cooperativa la Hoja mantiene una deuda de más de 1.200 millones de pesos de 398 cheques rechazados. Muchos de ellos, son a cooperativas más pequeñas, como otra llamada KM 16, que acusó también problemas de pagos por no contar con el ingreso de La Hoja.
"La cooperativa tiene 20 años. Está conformada por 20 socios y compramos yerba a terceros productores. Son unas 110 familias, de las cuales unas 50 no cobraron. La bomba explotó hace 60 días con los primeros cheques rebotados de la yerba canchada que le vendimos al molino La Hoja. Eso hizo que rebotaran nuestros cheques", contó a Bichos de Campo el productor y tesorero de esa cooperativa, Patricio Koch.
Cada año, la Cooperativa Agrícola adquiere cerca de 8 millones de kilos de hoja verde de yerba mate, que tras el proceso de secado se convierten en aproximadamente 3 millones de kilos de producto terminado. De esa producción, entre el 10% y el 15% se utiliza para la elaboración propia, comercializada bajo la marca "Yerba Progreso". El resto se envía a diferentes molinos para su proceso de estacionamiento, incluyendo al molino La Hoja.
Esta cooperativa, más pequeña, acumula deuda en cheques por 628 millones de pesos, debido a 489 cheques rechazados, según registros del Banco Central.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario