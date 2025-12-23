La Cooperativa Yerbatera Andresito informó cese de pagos a productores y proveedores

En este camino la Cooperativa Andresito, una de las más grandes y elaboradora de la tradicional marca de yerba informó este martes que por la crisis que vive el sector entró en cesación de pagos hasta que se aclare el panorama.

La caída del consumo de yerba a la par de la importación de un volumen importante de yerba proveniente de Brasil y Paraguay, conformaron una tormenta perfecta para el sector.

yerba mate

En las últimas horas, se supo también que la cooperativa La Hoja, propietaria de la marca homónima, tiene una larga lista de cheques rechazados, que complica a su vez a otras cooperativas de productores más chicas, que abastecen de materia prima (yerba verde) a dicho molino más grande.

La Cooperativa la Hoja mantiene una deuda de más de 1.200 millones de pesos de 398 cheques rechazados. Muchos de ellos, son a cooperativas más pequeñas, como otra llamada KM 16, que acusó también problemas de pagos por no contar con el ingreso de La Hoja.

"La cooperativa tiene 20 años. Está conformada por 20 socios y compramos yerba a terceros productores. Son unas 110 familias, de las cuales unas 50 no cobraron. La bomba explotó hace 60 días con los primeros cheques rebotados de la yerba canchada que le vendimos al molino La Hoja. Eso hizo que rebotaran nuestros cheques", contó a Bichos de Campo el productor y tesorero de esa cooperativa, Patricio Koch.

yerbateros.jpg Productores realizarán una protesta

Cada año, la Cooperativa Agrícola adquiere cerca de 8 millones de kilos de hoja verde de yerba mate, que tras el proceso de secado se convierten en aproximadamente 3 millones de kilos de producto terminado. De esa producción, entre el 10% y el 15% se utiliza para la elaboración propia, comercializada bajo la marca "Yerba Progreso". El resto se envía a diferentes molinos para su proceso de estacionamiento, incluyendo al molino La Hoja.

Esta cooperativa, más pequeña, acumula deuda en cheques por 628 millones de pesos, debido a 489 cheques rechazados, según registros del Banco Central.