ANSES: los montos y extras que recibirán las AUH en diciembre

AUH por hijo : $122.492, con un pago mensual efectivo de $97.993 tras la retención del 20%.

: $122.492, con un pago mensual efectivo de $97.993 tras la retención del 20%. AUH por Discapacidad: $398.853, con una acreditación directa de $319.082.

Extras que se suman al haber:

Tarjeta Alimentar .

. Complemento Leche del Plan de los 1000 Días .

del . Cobro del 20% retenido mediante la presentación de la Libreta AUH.

Las fechas de pago de diciembre

El cronograma de pagos de ANSES para la AUH está entrando en su recta final y ya son pocos los beneficiarios que todavía no cobraron. De acuerdo con la terminación del DNI, los titulares con documentos finalizados en 1 ya cobraron el miércoles 10 de diciembre; los terminados en 2, el jueves 11; en 3, el viernes 12; en 4, el lunes 15; en 5, el martes 16; en 6, el miércoles 17; en 7, el jueves 18 de diciembre, y en 8 el viernes 19 de diciembre

En tanto, aún restan percibir el haber quienes tienen DNI finalizado, y en 9, que debe