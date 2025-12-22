ANSES: los montos y extras que recibirán las AUH en diciembre
Según el cronograma de ANSES, aún hay beneficiarios de la AUH que cobran en diciembre. Los pagos llegan con aumento y extras automáticos incluidos.
En diciembre, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo AUH a través de ANSES reciben un pago más alto, un alivio clave para encarar el cierre del año con un ingreso reforzado. El motivo es doble: se aplica el último aumento de 2025 por movilidad y siguen vigentes varios beneficios extra que elevan el monto total que llega a cada hogar.
Este refuerzo surge de la actualización mensual del haber y de adicionales que se acreditan de manera automática, sin gestiones previas. Entre los principales se encuentran la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y el porcentaje retenido de la AUH, que se libera una vez presentada la Libreta AUH. En criollo, más plata en la cuenta y menos vueltas.
Los montos y extras que recibirá la Asignación Universal por Hijo
Durante diciembre, ANSES aplicó un aumento del 2,34% en las prestaciones sociales, según la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de octubre. El ajuste impactó de lleno en la AUH, elevando los montos y reforzando los ingresos de las familias beneficiarias en el cierre del año.
Con la actualización vigente, los valores base de la Asignación Universal por Hijo quedaron definidos y, además, continúan activos distintos extras que se acreditan de manera automática y sin trámites adicionales, siempre que se cumplan los requisitos.
Montos de la AUH en diciembre:
- AUH por hijo: $122.492, con un pago mensual efectivo de $97.993 tras la retención del 20%.
- AUH por Discapacidad: $398.853, con una acreditación directa de $319.082.
Extras que se suman al haber:
- Tarjeta Alimentar.
- Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.
- Cobro del 20% retenido mediante la presentación de la Libreta AUH.
Las fechas de pago de diciembre
El cronograma de pagos de ANSES para la AUH está entrando en su recta final y ya son pocos los beneficiarios que todavía no cobraron. De acuerdo con la terminación del DNI, los titulares con documentos finalizados en 1 ya cobraron el miércoles 10 de diciembre; los terminados en 2, el jueves 11; en 3, el viernes 12; en 4, el lunes 15; en 5, el martes 16; en 6, el miércoles 17; en 7, el jueves 18 de diciembre, y en 8 el viernes 19 de diciembre
En tanto, aún restan percibir el haber quienes tienen DNI finalizado, y en 9, que debe
