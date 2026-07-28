ANSES explicó el paso a paso para chequear el historial de aportes de forma rápida y sencilla
ANSES confirmó el pago de un refuerzo extraordinario para jubilados y pensionados, que se abonará junto con los haberes de agosto y el aumento del 2,15%.
El Gobierno nacional confirmó que continuará con las medidas de apoyo económico destinadas a reforzar los ingresos de los adultos mayores. En este marco, ANSES aplicará desde el próximo mes el aumento por movilidad jubilatoria, luego de que el INDEC informara una inflación del 2,15% correspondiente a mayo.
Además, se mantendrá el pago del bono extraordinario para quienes perciben los haberes más bajos. Con esta decisión, el objetivo es sostener el poder de compra de jubilados y pensionados frente al incremento del costo de vida.
El bono de ANSES se depositará de forma automática junto con los haberes mensuales, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional. Una vez acreditado, el dinero podrá utilizarse mediante tarjeta de débito o retirarse directamente desde la cuenta bancaria.
La guía paso a paso para que jubilados y pensionados verifiquen sus años registrados
La ANSES, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, incorporó una nueva herramienta para que jubilados y pensionados puedan consultar de manera simple el historial de liquidaciones de sus haberes desde la aplicación mi ANSES. Además, la plataforma permite conocer el detalle de los conceptos que integran el pago mensual de cada prestación.
La aplicación, disponible para dispositivos Android y iPhone, ofrece la posibilidad de descargar el recibo de haberes de forma rápida, segura y confidencial. Para acceder solo es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El documento obtenido tiene validez oficial y puede utilizarse para realizar distintos trámites.
Para obtener el comprobante desde la aplicación, los usuarios deben seguir estos pasos:
- Ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Acceder al menú Jubilación y seleccionar la opción Consultar tu recibo de haberes.
- El sistema mostrará tanto el recibo más reciente como el historial completo de liquidaciones disponibles.
- Al presionar el ícono de descarga, será posible enviar el documento al correo electrónico registrado en ANSES para guardarlo o imprimirlo cuando sea necesario.
Quienes prefieran realizar la consulta desde una computadora también pueden acceder al recibo de haberes a través del sitio oficial de ANSES, ingresando a la sección mi ANSES.
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