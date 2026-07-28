ANSES explicó el paso a paso para chequear el historial de aportes de forma rápida y sencilla

Para obtener el comprobante desde la aplicación, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

con el y la . Acceder al menú Jubilación y seleccionar la opción Consultar tu recibo de haberes .

y seleccionar la opción . El sistema mostrará tanto el recibo más reciente como el historial completo de liquidaciones disponibles.

Al presionar el ícono de descarga, será posible enviar el documento al correo electrónico registrado en ANSES para guardarlo o imprimirlo cuando sea necesario.

Quienes prefieran realizar la consulta desde una computadora también pueden acceder al recibo de haberes a través del sitio oficial de ANSES, ingresando a la sección mi ANSES.