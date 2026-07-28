Asignación Universal por Hijo de ANSES: cuánto cobrarán en agosto de 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuál es el monto bruto y neto con el nuevo aumento
El valor bruto de la Asignación Universal por Hijo asciende en agosto a $150.861,90 por cada hijo. Sin embargo, ese no es el importe que ANSES deposita mensualmente.
Debido a la retención del 20%, el organismo acredita el 80% del beneficio todos los meses y conserva el porcentaje restante hasta la presentación de la Libreta AUH. Así, el monto que las familias reciben en mano durante agosto será de $120.689,52 por hijo.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el valor también se actualiza por movilidad, aunque el importe es superior al de la prestación general debido a las características del beneficio. El haber llega a $491.173 brutos totales por hijo.
Es importante recordar que el aumento alcanza únicamente a la prestación principal. Otros beneficios compatibles, como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche, poseen montos propios definidos por el Gobierno y no necesariamente se modifican con cada actualización mensual de la AUH.
Retención del 20%: cuánto dinero queda acumulado
La retención del 20% es una característica propia de la Asignación Universal por Hijo. ANSES deposita todos los meses el 80% de la prestación y conserva el porcentaje restante hasta que el titular acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos mediante la Libreta AUH.
Con los valores de agosto, el dinero retenido asciende a $30.172,38 por hijo. Ese importe no se pierde. Por el contrario, se acumula mes tras mes y puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH dentro del plazo establecido por ANSES. La Libreta reúne información vinculada con los controles de salud del niño, el cumplimiento del calendario nacional de vacunación y la asistencia escolar correspondiente.
Una vez que ANSES verifica esa documentación, libera el pago del dinero retenido. La presentación puede realizarse mediante Mi ANSES o siguiendo los procedimientos habilitados por el organismo para cada período. El trámite es obligatorio para acceder al 20% acumulado y también permite mantener vigente el beneficio.
Calendario de pagos confirmados para agosto 2026
El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas:
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DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.
DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.
DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.
DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.
DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.
DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.
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