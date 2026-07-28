Asignación Universal por Hijo de ANSES: cuánto cobrarán en agosto de 2026

Es importante recordar que el aumento alcanza únicamente a la prestación principal. Otros beneficios compatibles, como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche, poseen montos propios definidos por el Gobierno y no necesariamente se modifican con cada actualización mensual de la AUH.

Retención del 20%: cuánto dinero queda acumulado

La retención del 20% es una característica propia de la Asignación Universal por Hijo. ANSES deposita todos los meses el 80% de la prestación y conserva el porcentaje restante hasta que el titular acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos mediante la Libreta AUH.

Con los valores de agosto, el dinero retenido asciende a $30.172,38 por hijo. Ese importe no se pierde. Por el contrario, se acumula mes tras mes y puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH dentro del plazo establecido por ANSES. La Libreta reúne información vinculada con los controles de salud del niño, el cumplimiento del calendario nacional de vacunación y la asistencia escolar correspondiente.

Una vez que ANSES verifica esa documentación, libera el pago del dinero retenido. La presentación puede realizarse mediante Mi ANSES o siguiendo los procedimientos habilitados por el organismo para cada período. El trámite es obligatorio para acceder al 20% acumulado y también permite mantener vigente el beneficio.

Calendario de pagos confirmados para agosto 2026

El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas: